跆拳道／全小錦品勢登場 蘭嶼東清國小因跆拳道而獲得新生命

中華民國114年全國國小學生跆拳道錦標賽今天於台南市立新營體育館進行首日賽程，今年兩天賽程近千人參賽，集合全台國小跆拳道精英小將參賽，首日進行品勢項目，大軍壓境的花蓮市中正國小囊括17金後包辦國小男女子雙料團體冠軍。

全國國小學生跆拳道錦標賽參加的都是國小選手，品勢共分成個人組、混合雙人組和團體三人組，接著再分成國小低、中和高年級組以及黑帶或色帶組，經過整日的比賽後，花蓮市中正國小以獲得最多17金表現最亮眼，最終也順利包辦國小男女子組雙料團體冠軍。

但在各別選手部份也出現不少潛力新秀，來自高雄市勝利國小六生「芭樂」羅予彤有身高156公分，在個人國小高年級女子黑帶二段組打出兩套動作各獲8.06、8.10高分。

羅予彤從幼稚園大班就開始接觸跆拳道，她說：「剛開始只是想找一項運動，有試過羽球、跑步，但最後還是最愛跆拳道。」雖然已經訓練7年時間，但「芭樂」說：「我還是很愛跆拳道，從來沒想過放棄。」只不過她今年首度挑戰世少國手失利，但她說：「沒關係，明年再來，我的目標就是要當國手。」

全小錦除了有傳統強隊之外，近幾年也冒出不少生力軍，其中遠從蘭嶼而來的東清國小跆拳道隊，雖然包含幼稚園全校僅有70多人，但自校長湯惠美到校後，一直思考該如何整頓學生頻繁遲到以及缺課的問題。

湯惠美指出，蘭嶼大人一年之中只能工作半年忙著賺錢，其他半年則因東北季風沒有觀光客下，小朋友在大人沒時間可管下就養成晚晚睡、起不了床的毛病，「那時候孩子在學習上就是常常會中斷，時常可能會隨自己心情來決定要不要上課，學生的品德和生活常規非常欠缺，但因學校沒有籃球場，小朋友最愛打棒球，但學校臨海，又不能一天到晚讓他們去海邊揀球，讓小朋友去學跆拳道應是最符合需求的運動。」