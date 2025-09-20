大陸羽賽／林俊易退世界第2安東森 生涯首闖超級750冠軍賽

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國「左手重砲」林俊易今天在男單4強賽遭遇世界排名第2名的丹麥安東森（Anders Antonsen），最終以21：19、21：14勝出，生涯首度闖進超級750冠軍賽，並將與翁泓陽爭奪冠軍。

仍在尋求今年首冠的林俊易，今年曾在奧爾良名人賽、瑞士公開賽、新加坡公開賽打進到4強賽，不過最佳成績僅有在奧爾良人賽打進到冠軍賽，最終以亞軍作收。

而本周登場的大陸名人賽，林俊易則是一路過關斬將，包括連續擊退李梓嘉、克里斯蒂（Jonatan Christie）和李詩灃等名將，並在今天4強賽遭遇世界排名第2名的安東森，雙方過去4度交手安東森拿下3勝，包括7月的大陸公開賽安東森就在苦戰3局後勝出。

雙方今天再度交手林俊易打出精彩表現，在首局前段雖然一度落後，不過局中林俊易打出一波6：1的攻勢超前比數，並以21：19先下一城。

第二局林俊易開局後一度取得9：4領先，不過安東森回敬一波6：0攻勢超前比數，但林俊易並未因此放棄，反倒回敬一波6：0攻勢要回領先，最終更是以21：14勝出，挺進到金牌戰，有望力拚本季首冠。