武動全能體育嘉年華 兒少版「體能障礙賽」吸睛
中華民國體育運動總會今天在板橋舉辦「武動全能體育嘉年華」，除維持原有傳統民俗體育體驗，更首度推出兒少版「體能障礙賽」，讓孩子在安全的設施下挑戰自我體能。
中華民國體育運動總會繼8月30日於高雄展覽館舉辦成年人版體能障礙賽「勇者之巔Path of the Brave」後，今天在板橋第一運動場前廣場舉辦「武動全能體育嘉年華」，落實全民運動理念。
今年除維持原有傳統民俗體育體驗，更首度推出兒少版「體能障礙賽」，將關卡設計成「兒童版極限體能王」，讓孩子在安全的設施下挑戰自我體能，同時兼具趣味與競賽意義。
前亞洲男子標槍紀錄保持人「黃金右臂」鄭兆村，今天也出席活動。剛晉升為3寶爸的他提到：「障礙跑結合奔跑、跳躍、攀爬等多元元素，對孩子的協調、速度、爆發力與運動表現都有幫助，而且設計上很安全，讓家長可以放心帶孩子來參加，我的大兒子現在5歲，希望明年能帶他來參加。」
運動部全民運動署署長房瑞文致詞時表示，「透過嘉年華推廣全民運動，讓孩子從小體驗體能挑戰與團隊精神，這不只是競賽，更是運動教育的一部分。運動要向下扎根，讓全民動起來，把運動變成生活習慣，這才是全民體育的真正目標。」
中華體總會長葉政彥強調，「年齡只是數字，運動沒有界線」，並為配合運動部「競技運動全民化」政策，希望透過創新體驗與國際趨勢的結合，讓民眾了解運動並不困難，進而將運動融入日常生活。
