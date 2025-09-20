TPBL／雲豹攜手北區國稅局辦三對三賽 亞運金牌組合力挺站台

TPBL台啤永豐雲豹隊今天攜手財政部北區國稅局舉辦「熾熱青春 三對三籃球鬥牛賽」，北區國稅局為將雲端發票觀念融入運動賽事，特別推出這次結合籃球三對三競技的租稅教育宣導活動，包括「亞運金牌組合」林信寬、汪哲宇更現身為賽事站台，並與現場幸運球迷進行趣味表演賽，將活動現場氣氛引豹最高點。

「熾熱青春 三對三籃球鬥牛賽」一共吸引吸引近百隊參賽隊伍報名，賽事分為社會男子組、社會女子組、大專男子組、大專女子組、高中男子組及高中女子組等6組分組競賽，參賽者只要下載財政部統一發票兌獎APP並至少儲存1張雲端發票，且於出賽報到時捐贈114年7至9月期未列印買受人統一編號且消費金額達10元以上之發票1張，即可獲得宣導品1份。

今天開幕式活動由雲豹主場「超燃MC」星岑主持，現場更邀請「浪LIVE電豹女」小楓、草莓、瑄瑄熱舞開場，用經典應援詞「豹豹豹豹豹」來點燃觀眾熱情，賽事經過多場熱血刺激的對抗後，最後由「胖胖星球」、「上睿科技A」、「中華藍」、「大白鯊」、「受衫高中」、「艾拚才會瀅盈鎣」拿下各分組的優勝冠軍，每隊皆能獲得9000元獎金及獎狀。

「亞運金牌組合」林信寬與汪哲宇也於先前賽事報名期間拍攝宣導民眾使用財政部統一發票兌獎APP存入載具，一鍵兌獎超方便影片外，今兩位雲豹球星也蒞臨活動攤位，與北區國稅局林燕瑜副局長及板橋分局陳靜文分局長一同合照互動，並體驗各攤位準備的趣味遊戲，以行動力挺本次推行雲端發票宣導活動。

賽事承辦單位財政部北區國稅局板橋分局更進一步指出，114年5至12月期雲端發票專屬獎將加碼500元獎70萬組，每期獎金總額高達17.17億元，目的就是要多鼓勵民眾響應發票無紙化，讓發票存載具與籃球一樣成為國民運動，最後板橋分局也呼籲，購物消費索取雲端發票，中獎機會多1次，利用財政部統一發票兌獎APP設定領獎帳戶，立即享有自動對獎，便捷領獎程序，獎金不漏接的好處。