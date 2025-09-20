快訊

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

幕前幕後不一樣？英王國宴招待川普 美特勤1舉動槓上英御廚

住飯店牙刷不能放浴室？前空服員籲「鎖進保險箱」 揭防護措施清單

TPBL／雲豹攜手北區國稅局辦三對三賽 亞運金牌組合力挺站台

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞運金牌組合林信寬、汪哲宇、電豹女小楓、草莓、瑄瑄以及主場MC星岑，為「熾熱青春 三對三籃球鬥牛賽」站台。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
亞運金牌組合林信寬、汪哲宇、電豹女小楓、草莓、瑄瑄以及主場MC星岑，為「熾熱青春 三對三籃球鬥牛賽」站台。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

TPBL台啤永豐雲豹隊今天攜手財政部北區國稅局舉辦「熾熱青春 三對三籃球鬥牛賽」，北區國稅局為將雲端發票觀念融入運動賽事，特別推出這次結合籃球三對三競技的租稅教育宣導活動，包括「亞運金牌組合」林信寬、汪哲宇更現身為賽事站台，並與現場幸運球迷進行趣味表演賽，將活動現場氣氛引豹最高點。

「熾熱青春 三對三籃球鬥牛賽」一共吸引吸引近百隊參賽隊伍報名，賽事分為社會男子組、社會女子組、大專男子組、大專女子組、高中男子組及高中女子組等6組分組競賽，參賽者只要下載財政部統一發票兌獎APP並至少儲存1張雲端發票，且於出賽報到時捐贈114年7至9月期未列印買受人統一編號且消費金額達10元以上之發票1張，即可獲得宣導品1份。

今天開幕式活動由雲豹主場「超燃MC」星岑主持，現場更邀請「浪LIVE電豹女」小楓、草莓、瑄瑄熱舞開場，用經典應援詞「豹豹豹豹豹」來點燃觀眾熱情，賽事經過多場熱血刺激的對抗後，最後由「胖胖星球」、「上睿科技A」、「中華藍」、「大白鯊」、「受衫高中」、「艾拚才會瀅盈鎣」拿下各分組的優勝冠軍，每隊皆能獲得9000元獎金及獎狀。

「亞運金牌組合」林信寬與汪哲宇也於先前賽事報名期間拍攝宣導民眾使用財政部統一發票兌獎APP存入載具，一鍵兌獎超方便影片外，今兩位雲豹球星也蒞臨活動攤位，與北區國稅局林燕瑜副局長及板橋分局陳靜文分局長一同合照互動，並體驗各攤位準備的趣味遊戲，以行動力挺本次推行雲端發票宣導活動。

賽事承辦單位財政部北區國稅局板橋分局更進一步指出，114年5至12月期雲端發票專屬獎將加碼500元獎70萬組，每期獎金總額高達17.17億元，目的就是要多鼓勵民眾響應發票無紙化，讓發票存載具與籃球一樣成為國民運動，最後板橋分局也呼籲，購物消費索取雲端發票，中獎機會多1次，利用財政部統一發票兌獎APP設定領獎帳戶，立即享有自動對獎，便捷領獎程序，獎金不漏接的好處。

籃球 雲豹 林信寬

延伸閱讀

籃球／高中體總舉辦籃球裁判共識營 奧運、世錦賽裁判分享驗

TPVL／熱身賽首秀就打5局大戰 劉鴻敏、吳宗軒讚比賽氛圍佳

TPBL／李雅英確定離隊！雲豹發文Thank You連兩季付出

美國鼓勵核能！網憂「綠能要轉彎」：森崴、雲豹好日子到頭

相關新聞

TPBL／雲豹攜手北區國稅局辦三對三賽 亞運金牌組合力挺站台

TPBL台啤永豐雲豹隊今天攜手財政部北區國稅局舉辦「熾熱青春 三對三籃球鬥牛賽」，北區國稅局為將雲端發票觀念融入運動賽事...

田徑／世錦賽處女秀未晉級 江靜緣不氣餒將觀摩決賽持續學習

2025田徑世錦賽進入倒數第二天賽程，我國女子鉛球紀錄保持人江靜緣，今天上午在女子鉛球資格賽登場，儘管最終以17公尺37...

2025奧林匹克路跑今為和平而跑 2000跑者熱情參與 

一年一度的奧林匹克路跑今天清晨於台北市馬場町紀念公園登場，今年除了國內熱情的民眾，還有來自31個國家的跑者，以及參加20...

舞動全能體育嘉年華今登場 鄭兆村現身打氣盼未來帶孩子一同參與

中華民國體育總會繼8月在高雄舉辦成人版體能障礙賽「勇者之巔」後，今天於板橋第一運動場前廣場舉辦「舞動全能體育嘉年華」，並...

田徑世錦賽／萊爾斯連奪4屆200公尺金牌 追平波特紀錄

美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）今天在東京舉行的世界田徑錦標賽男子200公尺以19秒52強勢奪冠，追平「牙買加...

TPVL／伊斯特輸2贏3大逆轉天鷹 熱身賽成功守為主場

TPVL熱身賽今天在北市大天母體育館點燃戰火，前兩場賽事四支國內球隊就都打出精彩的5盤大戰，其中第二場比賽台北伊斯特在先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。