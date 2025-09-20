田徑世錦賽／加拿大名將華納傷退 十項全能戰局混沌

加拿大前奧運十項全能金牌得主華納（Damian Warner）因阿基里斯腱傷勢未癒，今天在世界田徑錦標賽十項全能賽事開始前宣布退賽，華納是全球僅有4位突破9000分大關的男子選手之一。

路透社報導，35歲的華納曾於2021年在東京奧運體育場（Tokyo Olympic Stadium）奪下奧運十項全能金牌，但他8度征戰世錦賽僅獲兩銀，他一直渴望在世錦賽上拿下十項全能金牌。

然而，世錦賽十項全能開賽的100公尺賽事上，華納的跑道空無一人，這對去年奧運因撐竿跳3度未過鎩羽而歸的華納而言，無疑是又一重大打擊。

在巴黎奧運奪下十項全能冠軍的挪威選手羅特（Markus Rooth），同樣因傷缺席本屆世錦賽，讓這項賽事更添變數。

衛冕世錦賽十項全能金牌的加拿大選手雷巴吉（Pierce LePage）本應再次躋身競爭行列，但他在100公尺表現不理想，僅跑出10秒84成績。

十項全能選手今天上午進行跳遠及鉛球項目，傍晚則還有跳高和400公尺，賽事將於明天世錦賽最後一天落幕。