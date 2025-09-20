快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

田徑／世錦賽處女秀未晉級 江靜緣不氣餒將觀摩決賽持續學習

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣。圖大專體總提供
女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣。圖大專體總提供

2025田徑世錦賽進入倒數第二天賽程，我國女子鉛球紀錄保持人江靜緣，今天上午在女子鉛球資格賽登場，儘管最終以17公尺37的成績排名第25名未能晉級，不過教練呂景義透露，賽前就評估晉級難度相當高，也希望江靜緣能夠放開身手去比，比賽結束後她也並未因此氣餒，晚間兩人也將一同前往觀賞女子鉛球決賽，持續學習。

江靜緣今年5月以17公尺83的成績打破高懸11年的女子鉛球全國紀錄，並且靠著世界積分成功取得世錦賽參賽門票，成為繼前紀錄保持人林家瑩後，我國史上第二位站上世錦賽舞台的女子鉛球好手。

而這次世錦賽年僅18歲的江靜緣也是女子鉛球項目最年輕的參賽選手，在經驗與力量都與世界頂尖選手有落差的情況下，賽前她與教練呂景義就評估想晉級難度相當高，也希望江靜緣能夠拋開成績壓力放手去比，最終江靜緣在資格賽B組三次試擲分別擲出16公尺86、15公尺91和17公尺37，排名資格賽第25名（追平林家瑩）無緣晉級12強決賽，但17公尺37仍刷新我國女子鉛球選手在世錦賽的最佳成績。

談到今天資格賽的比賽狀況，呂景義則表示，第一次試擲時的16公尺86算是正常水準，但二次試擲卻太想用力反而成績不如預期，所幸第三次試擲恢復水準擲出17公尺37，「這次賽前我就有給她心理建設，因為世界級選手在練習時隨便丟都在18到20公尺以上，我希望她不要太在意這樣的差距，因為她還很年輕也還不夠成熟，相信未來力量上來後，是可以跟世界好手抗衡的，技術也不會跟她們差太多。」

對於江靜緣第一次世界級大賽的表現，教練呂景義透露，這次世錦賽江靜緣確實是抱持著學習心態參賽，且相較於前幾場在亞洲與歐洲的賽事，反而更不緊張，在11日抵達東京後她也把握與世界好手同場練習的機會進行觀摩和學習，而英文能力不錯的她也與曾來台參賽的兩屆世錦賽金牌美國潔克森（Chase Jackson）等國際好手交流，交了不少新朋友。

但呂景義也直言，這次賽前9天就到東京備戰，雖然讓江靜緣能有更多機會與世界好手同場練習和觀察學習，但也因為備戰期拉得太長，導致有點消耗體能，錯失了最好的爆發點，也算是為兩人上了一課。

在資格賽結束後，呂景義晚間也將帶著江靜緣觀賞女子鉛球決賽賽事持續學習，並在明天返台為10月的全運會備戰，談到首次世界大賽洗禮後的下階段目標，呂景義說：「我們的目標就是明年亞運至少要拿下銅牌，再來就是2028的洛杉磯奧運，到那個時候她年齡成長、成熟，思維、比賽能力和經驗都會比現在好，但更重要的是她自己很想拚，我也很看好她。」

田徑 世錦賽 全運會

延伸閱讀

田徑世錦賽／女子200公尺 美國好手傑佛森伍登摘金

田徑世錦賽／萊爾斯連奪4屆200公尺金牌 追平波特紀錄

田徑／「台灣欄神」陳奎儒首度鬆口 高機率全運會後退役

田徑／7年前重傷跌落沙坑 石雨豪浴火重生世錦賽跳遠摘銅

相關新聞

田徑／世錦賽處女秀未晉級 江靜緣不氣餒將觀摩決賽持續學習

2025田徑世錦賽進入倒數第二天賽程，我國女子鉛球紀錄保持人江靜緣，今天上午在女子鉛球資格賽登場，儘管最終以17公尺37...

2025奧林匹克路跑今為和平而跑 2000跑者熱情參與 

一年一度的奧林匹克路跑今天清晨於台北市馬場町紀念公園登場，今年除了國內熱情的民眾，還有來自31個國家的跑者，以及參加20...

舞動全能體育嘉年華今登場 鄭兆村現身打氣盼未來帶孩子一同參與

中華民國體育總會繼8月在高雄舉辦成人版體能障礙賽「勇者之巔」後，今天於板橋第一運動場前廣場舉辦「舞動全能體育嘉年華」，並...

田徑世錦賽／萊爾斯連奪4屆200公尺金牌 追平波特紀錄

美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）今天在東京舉行的世界田徑錦標賽男子200公尺以19秒52強勢奪冠，追平「牙買加...

TPVL／伊斯特輸2贏3大逆轉天鷹 熱身賽成功守為主場

TPVL熱身賽今天在北市大天母體育館點燃戰火，前兩場賽事四支國內球隊就都打出精彩的5盤大戰，其中第二場比賽台北伊斯特在先...

大陸羽賽／對戰李詩灃4連勝 林俊易挺進4強成我國最後希望

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國男單好手「左手重砲」林俊易今天在男單8強賽遭遇世界排名第4名的地主選手李詩灃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。