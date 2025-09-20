田徑／世錦賽處女秀未晉級 江靜緣不氣餒將觀摩決賽持續學習

2025田徑世錦賽進入倒數第二天賽程，我國女子鉛球紀錄保持人江靜緣，今天上午在女子鉛球資格賽登場，儘管最終以17公尺37的成績排名第25名未能晉級，不過教練呂景義透露，賽前就評估晉級難度相當高，也希望江靜緣能夠放開身手去比，比賽結束後她也並未因此氣餒，晚間兩人也將一同前往觀賞女子鉛球決賽，持續學習。

江靜緣今年5月以17公尺83的成績打破高懸11年的女子鉛球全國紀錄，並且靠著世界積分成功取得世錦賽參賽門票，成為繼前紀錄保持人林家瑩後，我國史上第二位站上世錦賽舞台的女子鉛球好手。

而這次世錦賽年僅18歲的江靜緣也是女子鉛球項目最年輕的參賽選手，在經驗與力量都與世界頂尖選手有落差的情況下，賽前她與教練呂景義就評估想晉級難度相當高，也希望江靜緣能夠拋開成績壓力放手去比，最終江靜緣在資格賽B組三次試擲分別擲出16公尺86、15公尺91和17公尺37，排名資格賽第25名（追平林家瑩）無緣晉級12強決賽，但17公尺37仍刷新我國女子鉛球選手在世錦賽的最佳成績。

談到今天資格賽的比賽狀況，呂景義則表示，第一次試擲時的16公尺86算是正常水準，但二次試擲卻太想用力反而成績不如預期，所幸第三次試擲恢復水準擲出17公尺37，「這次賽前我就有給她心理建設，因為世界級選手在練習時隨便丟都在18到20公尺以上，我希望她不要太在意這樣的差距，因為她還很年輕也還不夠成熟，相信未來力量上來後，是可以跟世界好手抗衡的，技術也不會跟她們差太多。」

對於江靜緣第一次世界級大賽的表現，教練呂景義透露，這次世錦賽江靜緣確實是抱持著學習心態參賽，且相較於前幾場在亞洲與歐洲的賽事，反而更不緊張，在11日抵達東京後她也把握與世界好手同場練習的機會進行觀摩和學習，而英文能力不錯的她也與曾來台參賽的兩屆世錦賽金牌美國潔克森（Chase Jackson）等國際好手交流，交了不少新朋友。

但呂景義也直言，這次賽前9天就到東京備戰，雖然讓江靜緣能有更多機會與世界好手同場練習和觀察學習，但也因為備戰期拉得太長，導致有點消耗體能，錯失了最好的爆發點，也算是為兩人上了一課。

在資格賽結束後，呂景義晚間也將帶著江靜緣觀賞女子鉛球決賽賽事持續學習，並在明天返台為10月的全運會備戰，談到首次世界大賽洗禮後的下階段目標，呂景義說：「我們的目標就是明年亞運至少要拿下銅牌，再來就是2028的洛杉磯奧運，到那個時候她年齡成長、成熟，思維、比賽能力和經驗都會比現在好，但更重要的是她自己很想拚，我也很看好她。」