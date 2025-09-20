2025奧林匹克路跑今為和平而跑 2000跑者熱情參與 

一年一度的奧林匹克路跑今天清晨於台北市馬場町紀念公園登場，今年除了國內熱情的民眾，還有來自31個國家的跑者，以及參加2025年奧林匹克研討會，來自南韓、馬來西亞、新加坡、帛琉、馬紹爾及台灣等共70多名學員，超過兩千位民眾一起動起來，並邀請到體操單槓好手唐嘉鴻為活動站台。

今年的奧林匹克路跑選在921聯合國國際和平日（International Day of Peace，同時也是國家防災日）前夕舉行，一方面祈願世界上有戰亂之處都能早日平息，和平早日降臨，另一方面則呼應國際奧會「一起動 Let’s Move」的精神，帶著大家走出戶外，用不同的節奏運動健身，迎向自然，迎向健康。

中華奧會主席林鴻道在開幕致詞時也表示，國際和平日鼓勵所有國家與人民停止敵對及戰爭等暴力行為。這樣的理念與古代奧運會舉行期間希臘各城邦停戰，以及現代奧運會推行奧林匹克停戰協定的理念相同，希望大家透過運動競技，找回心中最誠摯的純真、良善與美德。而運動部及全民運動署不久之前在9月9日正式掛牌成立，我們也期盼國內能在奧運金牌的加持下，讓運動更向下札根，全民更有活力，朝氣蓬勃。

今年的奧林匹克路跑共有超過二千位民眾參加，其中參加21公里半程馬拉松的有550人，近750人參加10公里的挑戰組，將近800位民眾挑戰5公里的健康體驗組。今年10歲以下的小朋友有25人，70歲以上的長青跑者則有14人，是最屬於全民的體育活動。

除了在地民眾之外，今年也有31個不同國籍在台的民眾報名參加，其中印尼跑者的人數最多，有40人，菲律賓籍跑者也有37人，其他人則來自其他近30個國家區，顯示路跑不只受到國內民眾歡迎，也吸引許多新住民的熱情參與，最終半程馬拉松和10公里組比賽，分別由來自芬蘭的勞尼奧（Lauri Raunio）和來自法國的林小安拿下冠軍。