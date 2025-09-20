舞動全能體育嘉年華今登場 鄭兆村現身打氣盼未來帶孩子一同參與

中華民國體育總會繼8月在高雄舉辦成人版體能障礙賽「勇者之巔」後，今天於板橋第一運動場前廣場舉辦「舞動全能體育嘉年華」，並首度推出兒少版體能障礙賽，還邀請到已經是3寶爸的男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村為小選手加油打氣，他也表示未來希望能帶著孩子一同參與。

由中華民國體育總會主辦的2025武動全能體育嘉年華，今年以「武動全能」為主題，持續推動全民運動不遺餘力，除了維持原有傳統民俗體育體驗外，更加入兒少版體能障礙賽，呼應2028洛杉磯奧運將納入障礙賽跑項目，除了要與國際接軌，也推廣全民運動與提升國內體育高度的決心。

對於持續推廣全民運動，中華民國體育總會會長葉政彥在今天開幕致詞時強調「年齡只是數字，運動沒有界限」，希望讓民眾將運動融入生活中，「這次活動以國武術為主題，邀請大家盡情參與，展現武術的力與美，也展現運動精神與美麗。全民運動是全國體總主要推動項目，在9月9日運動部成立後，李洋部長也不斷推廣全民運動，希望民眾多多參與體育、愛上體育、養成規律運動習慣，達到運動99健康99的最終目標。」

而今天活動也邀請到已經是3寶爸的男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村為活動站台，目前已轉任教職的鄭兆村表示，平時因為大多時間都在帶隊訓練，也會帶著小朋友到田徑場跑跑，「原本想要帶小朋友一起參與這次活動，但發現還差年齡限制1歲，希望未來有機會能夠帶他們一同參與。」