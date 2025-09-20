田徑世錦賽／萊爾斯連奪4屆200公尺金牌 追平波特紀錄
美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）今天在東京舉行的世界田徑錦標賽男子200公尺以19秒52強勢奪冠，追平「牙買加閃電」波特（Usain Bolt）連奪4屆世錦賽200公尺金牌的紀錄。
法新社報導，波特從2009到2015年連續4屆田徑世錦賽摘下男子200公尺金牌，生涯總計奪得11座世錦賽冠軍和8面奧運金牌。
萊爾斯的隊友貝德納雷克（Kenny Bednarek）今天以19秒58搶下銀牌，來自牙買加的萊維爾（Bryan Levell）則以19秒64贏得銅牌。
萊爾斯昨天在準決賽跑出19秒51佳績，創下史上任何錦標賽男子200公尺準決賽最快成績。他今天被分在第6跑道，去年巴黎奧運金牌得主特博戈（Letsile Tebogo）在他的內側，萊維爾和貝德納雷克則在外側。
起跑非強項的萊爾斯在開跑後立即被萊維爾拉開，但他之後展現絕佳的彎道能力，進入最後直線時已重回有利位置。
無論是男子100公尺或200公尺，萊爾斯在最後1/3階段的衝刺速度在當今田徑場上無人能及。他今天也充分展現這項優勢，從第4名奮力追趕，最後率先衝破終點線。
