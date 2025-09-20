田徑世錦賽／女子200公尺 美國好手傑佛森伍登摘金
日本東京正舉辦2025年世界田徑錦標賽，女子200公尺決賽結果今天出爐，美國24歲短跑女將傑佛森-伍登以21秒68成績順利奪金，這是她在本屆世錦賽的第2面金牌。
法新社報導，英國選手韓特（Amy Hunt）以22秒14拿下銀牌，企圖締造世錦賽女子200公尺三連霸紀錄的牙買加好手傑克森（Shericka Jackson）則以22秒18獲得銅牌。
傑佛森-伍登（Melissa Jefferson-Wooden）今天取得金牌，這是美國女將菲利克斯（Alysson Felix）於2009年世錦賽締造女子200公尺三連霸以來，首次有美國選手奪金。
傑佛森-伍登已經在14日的本屆世錦賽女子100公尺決賽摘金，當時她以10秒61創下新的大會紀錄。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言