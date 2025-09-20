田徑世錦賽／女子200公尺 美國好手傑佛森伍登摘金

中央社／ 東京19日綜合外電報導
美國短跑女將傑佛森-伍登。 新華社
日本東京正舉辦2025年世界田徑錦標賽，女子200公尺決賽結果今天出爐，美國24歲短跑女將傑佛森-伍登以21秒68成績順利奪金，這是她在本屆世錦賽的第2面金牌。

法新社報導，英國選手韓特（Amy Hunt）以22秒14拿下銀牌，企圖締造世錦賽女子200公尺三連霸紀錄的牙買加好手傑克森（Shericka Jackson）則以22秒18獲得銅牌。

傑佛森-伍登（Melissa Jefferson-Wooden）今天取得金牌，這是美國女將菲利克斯（Alysson Felix）於2009年世錦賽締造女子200公尺三連霸以來，首次有美國選手奪金。

傑佛森-伍登已經在14日的本屆世錦賽女子100公尺決賽摘金，當時她以10秒61創下新的大會紀錄。

