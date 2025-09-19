TPVL／伊斯特輸2贏3大逆轉天鷹 熱身賽成功守為主場

TPVL熱身賽今天在北市大天母體育館點燃戰火，前兩場賽事四支國內球隊就都打出精彩的5盤大戰，其中第二場比賽台北伊斯特在先丟2局的情況下，最終卻是連拿3局逆轉台鋼天鷹，在主場搶下熱身賽勝利。

TPVL元年例行賽將於下周點燃戰火，而熱身賽則是今天起一連三天在伊斯特主場天母體育館舉行，除了元年4支元老球隊參賽外，還邀請來日本SV聯賽東京Great Bears、VOREAS北海道來台切磋。

而今天前兩場比賽也由聯盟4支球隊進行內戰，首場比賽台中連莊先以3：2擊敗桃園雲豹飛將，第二場比賽則是由地主伊斯特出戰天鷹，天鷹前兩局以25：17、25：20拿下後，第三局卻遭到伊斯特以27：25扳回一城，且還就此點燃伊斯特反撲氣燄，最終再以25：15、15：13逆轉勝出，成功在主場守護勝利。

對於熱身賽首秀就領軍完成逆轉秀，伊斯特總教練李國源說：「今天很幸運在五局大戰獲得勝利，相信各位都有看到天鷹式是實力堅強球隊，我們剛開始在磨合和配合上有比較多失誤，得分不是那麼容易，但當我們找到正確時間與節奏，嘗試幾個不一樣戰術和進攻點，效果還蠻不錯，選手也展現永不放棄精神，通常排球輸了兩局，要最終打完五局還獲勝是很困難的，選手表現還是非常好。」