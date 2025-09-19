大陸羽賽／對戰李詩灃4連勝 林俊易挺進4強成我國最後希望

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國男單好手「左手重砲」林俊易今天在男單8強賽遭遇世界排名第4名的地主選手李詩灃，最終以21：16、21：15直落二晉級，成為我國唯一晉級到4強的球員。

今年下半年一度陷入困境的林俊易，本周轉戰大陸名人賽總算有所突破，在連續擊退李梓嘉、克里斯蒂（Jonatan Christie）兩位名將後，今天8強賽則是對上世界排名第4名的李詩灃，也是兩人連續兩年在大陸名人賽碰頭。

林俊易過去與李詩灃5度交手拿下4勝，近期更是處在對戰3連勝，今天雙方再度碰頭林俊易依舊打得順手，在首局一度取得16：8領先，並以21：16先下一城。

第二局林俊易乘勝追擊，開賽就打出4：0攻勢，並且一度取得9：2的大福領先，最終他僅花42分鐘就以21：15勝出，收下對戰4連勝與4強賽門票，接下來將遭遇法國拉尼耶（Alex Lanier）與丹麥安東森（Anders Antonsen）之戰的勝方。