聽新聞
0:00 / 0:00
大陸羽賽／對戰李詩灃4連勝 林俊易挺進4強成我國最後希望
BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國男單好手「左手重砲」林俊易今天在男單8強賽遭遇世界排名第4名的地主選手李詩灃，最終以21：16、21：15直落二晉級，成為我國唯一晉級到4強的球員。
今年下半年一度陷入困境的林俊易，本周轉戰大陸名人賽總算有所突破，在連續擊退李梓嘉、克里斯蒂（Jonatan Christie）兩位名將後，今天8強賽則是對上世界排名第4名的李詩灃，也是兩人連續兩年在大陸名人賽碰頭。
林俊易過去與李詩灃5度交手拿下4勝，近期更是處在對戰3連勝，今天雙方再度碰頭林俊易依舊打得順手，在首局一度取得16：8領先，並以21：16先下一城。
第二局林俊易乘勝追擊，開賽就打出4：0攻勢，並且一度取得9：2的大福領先，最終他僅花42分鐘就以21：15勝出，收下對戰4連勝與4強賽門票，接下來將遭遇法國拉尼耶（Alex Lanier）與丹麥安東森（Anders Antonsen）之戰的勝方。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言