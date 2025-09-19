快訊

丁斌煌慘了！陰莖增大術釀死亡意外 北市衛生局強制停業、開罰35萬

美台高層低調會晤？傳俞大㵢接觸川普政府權力中樞 知情人士洩口風

賺到？理財專家點名「6種日用品」反讓荷包失血 瓶裝水也上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸羽賽／對戰李詩灃4連勝 林俊易挺進4強成我國最後希望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林俊易。 新華社
林俊易。 新華社

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國男單好手「左手重砲」林俊易今天在男單8強賽遭遇世界排名第4名的地主選手李詩灃，最終以21：16、21：15直落二晉級，成為我國唯一晉級到4強的球員。

今年下半年一度陷入困境的林俊易，本周轉戰大陸名人賽總算有所突破，在連續擊退李梓嘉、克里斯蒂（Jonatan Christie）兩位名將後，今天8強賽則是對上世界排名第4名的李詩灃，也是兩人連續兩年在大陸名人賽碰頭。

林俊易過去與李詩灃5度交手拿下4勝，近期更是處在對戰3連勝，今天雙方再度碰頭林俊易依舊打得順手，在首局一度取得16：8領先，並以21：16先下一城。

第二局林俊易乘勝追擊，開賽就打出4：0攻勢，並且一度取得9：2的大福領先，最終他僅花42分鐘就以21：15勝出，收下對戰4連勝與4強賽門票，接下來將遭遇法國拉尼耶（Alex Lanier）與丹麥安東森（Anders Antonsen）之戰的勝方。

羽球 林俊易

延伸閱讀

大陸總理李強將首度出訪美國 參加聯合國大會

大陸羽賽／首局化解阮日兩局點 戚又仁搶下男單8強門票

大陸羽賽／林俊易首勝克里斯蒂晉8強 麟榤配連兩周輸同對手

中國名人賽／李梓嘉退賽 林俊易躲過賽末點晉級16強

相關新聞

TPVL／伊斯特輸2贏3大逆轉天鷹 熱身賽成功守為主場

TPVL熱身賽今天在北市大天母體育館點燃戰火，前兩場賽事四支國內球隊就都打出精彩的5盤大戰，其中第二場比賽台北伊斯特在先...

大陸羽賽／對戰李詩灃4連勝 林俊易挺進4強成我國最後希望

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國男單好手「左手重砲」林俊易今天在男單8強賽遭遇世界排名第4名的地主選手李詩灃，...

跆拳道／台北城市盃20日開戰 世大運金牌楊長螢誓言留下金牌

2025台北城市盃跆拳道邀請賽將於20至22日於在台北體育館舉行，19日在同場地舉辦開幕儀式，來自各國好手已齊聚一堂，準...

TPVL／熱身賽首秀就打5局大戰 劉鴻敏、吳宗軒讚比賽氛圍佳

台灣職業排球聯盟TPVL今天在北市大天母體育館舉辦首場官辦熱身賽，首場比賽台中連莊隊就與桃園雲豹隊打到5局才分出勝負，對...

田徑／「台灣欄神」陳奎儒首度鬆口 高機率全運會後退役

長年稱霸台灣男子110公尺跨欄賽場的「台灣欄神」陳奎儒，今天在秋季盃田徑賽表現不如預期，他首度鬆口有可能將在今年全運會後...

十年有成！法國巴黎銀行財富管理傳承賽經驗傳承 為台灣女子高球重返巔峰助一臂之力

今年是法國巴黎銀行財富管理，連續第十年冠名贊助TLPGA 傳承賽（法國巴黎銀行財富管理傳承賽）。法國巴黎銀行(以下簡稱法巴)台灣區負責人寶森(Bruno Boussard)強調，贊助這場比賽不僅需要長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。