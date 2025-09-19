韓國網賽／詹皓晴攜手丹麥新星陶森 闖女雙4強

快訊

中央社／ 台北19日電

在首爾舉行的韓國網球公開賽，台灣女將詹皓晴今天與丹麥搭檔陶森在女雙8強以6比7（2比7）、6比1、10比8逆轉擊敗第3種子組合，順利取得4強門票。

屬於世界女子職業網球協會（WTA）500等級的韓國公開賽，台灣女將詹皓晴與單打世界排名12名、年僅22歲的丹麥新星陶森（Clara Tauson）攜手征戰女雙賽場，兩人今天與第3種子斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）與英國尼柯爾斯（OliviaNicholls）的組合正面交鋒。

首盤開打後，詹皓晴、陶森與對手陷入拉鋸戰，雙方都能順利保住發球局，必須進入搶7局一較高下，可惜詹皓晴、陶森在一開始兩個發球皆遭到突破，在無力追趕比分情況下，以6比7（2比7）率先讓出。

已經沒有退路的詹皓晴、陶森次盤展現宰制力，二度完成破發後，輕鬆以6比1扳平戰局，加上在決勝搶10局，詹皓晴、陶森克服6比8落後劣勢，連得4分直取比賽勝利，終場以10比8上演逆轉勝，順利拿到4強門票，下一戰將面對澳洲喬因特（Maya Joint）、美國麥克納利（Caty McNally）拚冠軍戰門票。

另外，「百搭天后」謝淑薇與羅馬尼亞搭檔克里斯蒂安（Jaqueline Cristian）攜手，在女雙首輪扳倒賽會頭號種子澳洲培瑞斯（Ellen Perez）、匈牙利史托勒（Fanny Stollar）的組合後，可惜今天未能延續氣勢，以4比6、6比7（3比7）落敗，無緣晉級女雙4強。

