跆拳道／台北城市盃20日開戰 世大運金牌楊長螢誓言留下金牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北城市盃將於20至22日於在台北體育館舉行。圖／大會提供
台北城市盃將於20至22日於在台北體育館舉行。圖／大會提供

2025台北城市盃跆拳道邀請賽將於20至22日於在台北體育館舉行，19日在同場地舉辦開幕儀式，來自各國好手已齊聚一堂，準備迎接這場邁入第15年的大賽，而地主好手楊長螢、蔡昇良等人則是誓言捍衛主場。

今年共有22支國內外勁旅與會，亞洲有日本、南韓、馬來西亞、泰國、新加坡等，最遠是來自美國加州的貴客，而台灣選手也不含糊，2025年萊茵魯爾世大運品勢女團金牌楊長螢、2024年美國公開賽青少年組金牌蔡昇良等人也將代表「台北隊」出擊。

楊長螢目前就讀台灣師範大學，本身是萬華人，第3次參賽的她本屆出戰品勢17歲以上個人組，「其實之前還有來表演過，城市盃是台灣很大的比賽，希望大家加油，只要平常心面對，相信無論任何比賽都可以做得很好。」

就讀彰化師範大學的蔡昇良是台北市南港人，目前身高已達191公分，雖然出道多年，這倒是他第一次參加城市盃，「之前很想比，但都剛好遇到比賽，很期待自己這次的表現，希望能替北市留下金牌。」

蔡昇良這次出征17歲以上74公斤級，同量級中仍算高䠷的他升上成人賽事仍有無法適應之處，「強度、技術、對抗都有差距，還在努力精進自己。」

由於獨特的身材條件，蔡昇良常偷師身高比他還高5公分的前輩劉威廷，並從練習中找到信心，「技擊類項目就是要敢打，出國比賽的時候看到國外選手很主動積極，無論世界排名如何都是全力以赴，希望能跟他們看齊。」

