TPVL／熱身賽首秀就打5局大戰 劉鴻敏、吳宗軒讚比賽氛圍佳

台灣職業排球聯盟TPVL今天在北市大天母體育館舉辦首場官辦熱身賽，首場比賽台中連莊隊就與桃園雲豹隊打到5局才分出勝負，對於職業排球首秀的比賽氛圍營造，兩隊主力球員吳宗軒、劉鴻敏也都給予肯定，讓球員在場上比賽時都相當亢奮，成功打響聯盟第一砲。

TPVL元年將於下周舉行開幕戰，而本周五、六、日聯盟也在天母體育館舉行三天的熱身賽賽事，除了聯盟四支隊伍全員到齊外，還邀請了日本SV聯賽東京Great Bears、VOREAS北海道來台切磋。

而今天的首場比賽就由台中連莊與桃園雲豹打頭陣，兩隊也打出一場激戰，其中在企排完成3連霸的連莊，前兩局就以27：25、25：23拿下取得聽牌優勢，但接下來雲豹卻是連趕兩局，將比賽帶入決勝局，最終連莊才以15：13勝出，以五局大戰為聯盟元年熱身賽揭幕序幕。

對於TPVL的首秀在氣氛營造以及比賽強度上，兩隊球員也都給予高度肯定，其中連莊當家球星吳宗軒說：「很多選手都是第一次在這樣的比賽環境下打球，大家都還蠻亢奮的，不過以前燈光是在球場兩側比較多，今天在正上方，發球時也有點受到影響，如果這是這個球場的常態，以後必須要好好調整。」

至於雲豹今天僅以9名球員上陣，其中洋將更僅有豹爾文登場，不過他與劉鴻敏兩人就拿下球隊近半得分，豹爾文更是多次透過誇大的肢體動作帶動比賽氣氛，劉鴻敏賽後也直言首場比賽表現算是可圈可點，「今天球場氣氛是很棒的，很像在國外比賽得感覺，今天我們以這樣的陣容面對連莊已經算是打得不錯，幾名外援雖然因為簽證問題還沒辦法出賽，但開季時一定會到。」