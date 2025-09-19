田徑／從最年輕變最老男標槍金牌 瓦考特：這獎牌我等了13年

2012年倫敦奧運以19歲之齡成為史上最年輕的奧運男子標槍金牌選手，千里達標槍名將瓦考特（Keshorn Walcott）昨晚在東京舉行的世錦賽中再創紀錄，他以88公尺16的成績重返暌違13年的世界冠軍位置，也成為世錦賽史上年紀最大的男子標槍金牌。

世界男子標槍近年隨著南亞勢力的崛起，今年世錦賽原被認為將由印度名將邱普拉（Neeraj Chopra）、巴黎奧運金牌巴基斯坦納迪姆（Arshad Nadeem）等人獨領風騷，不過昨天的世錦賽決賽邱普拉與納迪姆這兩位前奧運金牌得主表現卻都不如預期。

反倒是兩度在世錦賽奪金、來自格瑞那達的彼得斯（Anderson Peters）與2012年倫敦奧運金牌瓦考特形成加勒比海內戰，瓦考特在第二次試擲就有87公尺83的佳績，並在第四次試擲再擲出88公尺16，最終他也以此成績拿下暌違13年的世界大賽冠軍，也以32歲之齡成為世錦賽最年長的男子標槍金牌。

「這面獎牌我等了13年了。」瓦考特在奪金後說：「我19歲就在奧運拿下冠軍，那是我職業生涯的巔峰，之後我一直在努力爭取世錦賽的獎牌，但卻始終無緣頒獎台，我甚至一度覺得我不屬於世錦賽，但我從未放棄，如果我放棄了，我今天就不會再站在這個位置。」

瓦考特在2012年奧運奪金後，里約奧運也拿下銅牌，不過在東京奧運他與昨天拿下銀牌的彼得斯和銅牌的美國湯普森（Curtis Thompson）最終卻連決賽都未能晉級，在去年巴黎奧運再度以第7名作收後，瓦考特也決定更換教練，改與邱普拉的前教練巴托尼茲（Klaus Bartonietz）合作，成為他再度奪金的關鍵。

瓦考特說：「更換教練是我做過最好的決定，我們都知道今天的比賽會很激烈，最終誰投的最好誰就能贏，很高興這次是我贏了。」

至於挑戰衛冕的邱普拉昨天以84公尺03拿下第8名，也是他近年來在世界大賽中與頒獎牌最遠的距離，他說：「這種情況很久沒有發生了，但標槍運動確實很艱難，當你狀態不好時你就是輸了，但沒有關係，我會從這次比賽中記取教訓，這就是生活、也是運動，我必須接受它，然後前進。」