高球／TLPGA傳承賽 劉芃姍奪生涯第3冠

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」劉芃姍，在TLPGA「2025法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽」封后，拿下職業生涯第3座冠軍。圖／大會提供
中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」劉芃姍，昨在2025法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽最終輪抓下4鳥，以2天低於標準桿3桿、總桿數141桿的成績封后，拿下職業生涯第3座冠軍。

劉芃姍本場賽事首輪抓1鳥吞1柏忌，以平標準桿的成績並列第8名，最終輪劉芃珊從前九洞出發，抓下1鳥，手感火熱的她，後九洞把握機會再打出3鳥，將排名持續推升至領先。接著進入延長賽與台巡選手周怡岑纏鬥，即使面對強大壓力，劉芃姍也保持穩定，最終劉芃姍沉著冷靜推進博蒂，以低於標準桿3桿、總桿數141桿的成績奪冠。

22歲的劉芃姍，小學三年級便跟著爸爸學習高爾夫，2020年轉職業後陸續在TLPGA「2022歡樂友緣女子公開賽」等賽事拿下冠軍，今年4月於「2025台灣科技公益協進會10周年暨至上電子邀請賽」拿下並列第3名，表現相當亮眼。

對於奪下生涯第3冠，劉芃姍賽後表示，很開心抱回冠軍，職業生涯首冠即是在這場比賽中拿下，這次再度奪冠意義非凡，也是對自己的肯定，她特別感謝中國信託一直以來的支持讓她取得好成績，並感謝涂阿玉老師的教導與傳承，「讓國寶級前輩指導是我莫大的榮幸，未來也將繼續努力。」

中國信託銀行贊助支持的「中國信託女子高爾夫之星」8月表現出色，旅美好手王馨迎進軍LPGA的首個賽季，即於「FM錦標賽」奪得LPGA首冠；於JLPGA正巡賽奮戰第二年的吳佳晏，則於「北海道明治盃」拿下並列第4名。目前中國信託高爾夫選手陣容共計14位，實力堅強，中國信託期盼成為選手堅強後盾，持續支持選手在世界舞台揮桿圓夢。

