十年有成！法國巴黎銀行財富管理傳承賽經驗傳承 為台灣女子高球重返巔峰助一臂之力

今年是法國巴黎銀行財富管理，連續第十年冠名贊助TLPGA 傳承賽（法國巴黎銀行財富管理傳承賽）。法國巴黎銀行(以下簡稱法巴)台灣區負責人寶森(Bruno Boussard)強調，贊助這場比賽不僅需要長期的投入，更象徵法巴對卓越、延續與培育未來人才三大核心價值的堅持。

寶森表示：「這場比賽有別於一般的職業賽事，它讓經驗豐富的選手與新秀同場競技、交流與學習；這樣的世代對話與傳承理念，正好與我們在財富管理中協助家庭跨世代規劃的精神不謀而合。」十年來透過這場比賽，法巴見證了許多有潛力的年輕選手在賽事中嶄露頭角，也看到無數感人的師徒情誼與成長故事。如今，法國巴黎銀行財富管理傳承賽已成為 TLPGA 巡迴賽中最受期待的賽事之一，不僅獨具前瞻性，也充滿溫度與啟發性，成功打造出一個專屬台灣女性高球菁英的傳承舞台。

寶森指出這段與 TLPGA 的深度合作，充份體現法巴對台灣市場的長期承諾。事實上，法國巴黎銀行在台灣市場深耕 35 年來，始終堅定地投資當地人才、文化與社會連結。據寶森觀察，高爾夫是一項講求紀律、策略、遠見與堅持的運動，這些特質正與財富管理所需的核心能力不謀而合。「高球運動與財富管理都需要長期的視野、謹慎判斷與靈活應變的智慧；也正因如此，我們的許多客戶不只將高爾夫視為休閒，更認為是一種價值與品格的象徵。」

眾所周知，法巴在法國當地、乃至於全世界各地都是重量級的一級網球贊助商，與法國網球公開賽的深度連結更是膾炙人口，對網球運動的投入超過半世紀。但，法巴來到台灣為何獨鍾女子職業高球？答案很簡單：法國巴黎銀行看重在地連結與文化契合。

在台灣，高爾夫在商界與財富管理客戶間有著深厚的文化根基。而在眾多高爾夫賽事中，TLPGA 傳承賽的特殊之處在於其世代共融、女性培力、傳承精神的設計。這些價值，正與法巴財富管理服務中最重視的跨世代規劃與永續理念高度一致。寶森也透露該銀行很多台灣高資產客戶都打高爾夫、熱愛小白球，因此，「我們在全球持續深耕網球的同時，在台灣選擇支持高爾夫，這不是矛盾，而是全球一致下的在地共鳴。這也正是我們作為一家國際銀行，在地經營的關鍵精神。」

高爾夫比賽瞬息萬變、突如其來的一陣風、一個果嶺推桿判讀閃失，都可能讓戰局風雲變色。寶森表示TLPGA 比賽展現了女性選手在競技場上的專業與韌性，這些特質其實跟法巴面對市場挑戰時所秉持的精神非常一致。因此，「我們很榮幸能夠透過這個平台，實踐法巴『The bank for a changing world』的品牌承諾。」

台灣女子高壇十幾年前曾經孕育出世界球后曾雅妮。寶森認為曾雅妮當年在國際舞台上的表現，真的讓全世界都看見了台灣的實力。但台灣女子高球要再創高峰，前輩的經驗傳承會是非常重要的關鍵。「傳承賽的平台可以讓不同世代的選手有機會交流，而我們也很高興能夠支持這樣的正向循環。」

展望未來，法巴將持續在台灣推動女性運動發展、青年人才培育與永續傳承理念。同時，法巴也計劃深化與 TLPGA 的合作，讓這項賽事成為更多年輕選手圓夢的舞台。「對我們來說，法國巴黎銀行財富管理傳承賽不僅是一場高球賽事，更是一場關於價值、願景與責任的交流。」寶森為這場意義非凡的比賽下了如此註腳。