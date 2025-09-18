韓國網賽／詹皓晴攜丹麥搭檔陶森 晉級女雙8強

在首爾舉行的韓國網球公開賽，台灣女將詹皓晴今天攜手丹麥搭檔陶森，在女雙首輪以2個6比2擊敗法國布瓦松、荷蘭拉門斯的組合，順利取得8強門票。

屬於世界女子職業網球協會（WTA）500等級的韓國公開賽，生涯手握21座WTA女雙冠軍的詹皓晴，這次與單打世界排名12名、年僅22歲的丹麥新星陶森（Clara Tauson），攜手征戰女雙賽場，首輪面對法國布瓦松（Lois Boisson）、荷蘭拉門斯（SuzanLamens）的組合，尋求晉級機會。

睽違將近3個月再度合拍的詹皓晴、陶森，在首盤開打後默契不減，甚至展現絕佳的壓制力，兩度突破對手，還都能守住發球局；尤其兩人在第8局頂住壓力，就算被對手逼出1個破發點，仍能順利化解，並以6比2先馳得盤。

延續首盤的強勢表現，詹皓晴、陶森次盤繼續繳出宰制力，不僅在首局差點完成破發後，接下來再次兩度突破對手，暫居領先位置，雖然賽末點兩度遭到對手化解，但詹皓晴、陶森終場再以6比2取勝。

兩人的下一戰，將對戰第3種子斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）與英國尼柯爾斯（OliviaNicholls）組合，力拚4強門票。

在這次韓國網球公開賽，台灣3名女將謝淑薇、詹皓晴及吳芳嫺各攜搭檔參賽，其中謝淑薇首度搭配羅馬尼亞女將克里斯蒂安（Jaqueline Cristian），扳倒賽會頭號種子、通過首輪考驗晉級，如今詹皓晴也一起搭上8強列車。