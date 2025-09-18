快訊

樺加沙颱風也生成了！恐以中颱之姿威脅台灣 預測路徑曝光

日職／返一軍首戰就挨轟 古林睿煬0.1局失2分吞敗

美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

韓國網賽／詹皓晴攜丹麥搭檔陶森 晉級女雙8強

中央社／ 台北18日電
台灣女將詹皓晴(左)與丹麥搭檔陶森。詹皓晴母親提供
台灣女將詹皓晴(左)與丹麥搭檔陶森。詹皓晴母親提供

在首爾舉行的韓國網球公開賽，台灣女將詹皓晴今天攜手丹麥搭檔陶森，在女雙首輪以2個6比2擊敗法國布瓦松、荷蘭拉門斯的組合，順利取得8強門票。

屬於世界女子職業網球協會（WTA）500等級的韓國公開賽，生涯手握21座WTA女雙冠軍的詹皓晴，這次與單打世界排名12名、年僅22歲的丹麥新星陶森（Clara Tauson），攜手征戰女雙賽場，首輪面對法國布瓦松（Lois Boisson）、荷蘭拉門斯（SuzanLamens）的組合，尋求晉級機會。

睽違將近3個月再度合拍的詹皓晴、陶森，在首盤開打後默契不減，甚至展現絕佳的壓制力，兩度突破對手，還都能守住發球局；尤其兩人在第8局頂住壓力，就算被對手逼出1個破發點，仍能順利化解，並以6比2先馳得盤。

延續首盤的強勢表現，詹皓晴、陶森次盤繼續繳出宰制力，不僅在首局差點完成破發後，接下來再次兩度突破對手，暫居領先位置，雖然賽末點兩度遭到對手化解，但詹皓晴、陶森終場再以6比2取勝。

兩人的下一戰，將對戰第3種子斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）與英國尼柯爾斯（OliviaNicholls）組合，力拚4強門票。

在這次韓國網球公開賽，台灣3名女將謝淑薇、詹皓晴及吳芳嫺各攜搭檔參賽，其中謝淑薇首度搭配羅馬尼亞女將克里斯蒂安（Jaqueline Cristian），扳倒賽會頭號種子、通過首輪考驗晉級，如今詹皓晴也一起搭上8強列車。

詹皓晴 謝淑薇 布瓦松

延伸閱讀

網球／謝淑薇攜羅馬尼亞搭檔上演逆轉秀 韓國網賽闖頭關

美網／謝淑薇、詹皓晴女雙首輪意外出局 吳芳嫺成我最後希望

網球／美網前勇闖決賽 詹皓晴克里夫蘭「銀」恨

克里夫蘭網賽／逆轉大陸組合 詹皓晴、蔣欣玗挺進女雙決賽

相關新聞

韓國網賽／詹皓晴攜丹麥搭檔陶森 晉級女雙8強

在首爾舉行的韓國網球公開賽，台灣女將詹皓晴今天攜手丹麥搭檔陶森，在女雙首輪以2個6比2擊敗法國布瓦松、荷蘭拉門斯的組合，...

全運會／前一次摘金還是標槍選手 張竹划船第二金入袋

雲林全運會划船賽事在今天於日月潭水上運動訓練中心進行最後一天賽事，其中在女子組划船雙人雙槳（W2X）賽事中，最終由代表新...

高球／劉芃姍末輪大逆轉 TLPGA傳承賽高舉生涯第3冠 

2025法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，今天於大溪高爾夫俱樂部進行最終輪比賽，本輪前以平標準桿72桿取得並列第8名...

運動部徵才4司長到位 鄭世忠：行政院給部長李洋很大空間

運動部在9月9日正式掛牌上路後積極擴大徵才和進行面試，今天也由運動部政務次長鄭世忠親自介紹綜合規劃司、競技運動司、產業及...

大陸羽賽／首局化解阮日兩局點 戚又仁搶下男單8強門票

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國在「左手重砲」林俊易率先取得男單8強門票後，世界排名第28名的戚又仁，今天16...

軟網亞錦賽／余凱文黃詩媛混雙摘金 終結17年奪金荒

我國參加在南韓聞慶市舉行的第9屆軟網亞錦賽，繼昨天陳柏邑奪得男單第2名後，今天在男女混雙，由余凱文跟黃詩媛聯手贏下金牌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。