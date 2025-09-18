全運會／前一次摘金還是標槍選手 張竹划船第二金入袋

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
張竹（左）、温鏡央（右）攜手拿下女子組划船雙人雙槳金牌。圖／全運會提供
張竹（左）、温鏡央（右）攜手拿下女子組划船雙人雙槳金牌。圖／全運會提供

雲林全運會划船賽事在今天於日月潭水上運動訓練中心進行最後一天賽事，其中在女子組划船雙人雙槳（W2X）賽事中，最終由代表新北市出賽的張竹、温鏡央攜手以7分24秒93成績拿下金牌，也是張竹繼日前四人雙槳（W4X）後再度奪金。

過去曾是我國女子標槍全國紀錄保持人的張竹，因右肩傷勢在教練謝茂松的建議下轉練划船後，曾在2023年取得世大運參賽權，而今年他代表新北市參加划船賽事也有亮眼表現，在今天登場的女子雙人雙槳賽，與隊友温鏡央攜手以7分24秒93擊敗眾家強敵，拿下金牌，並完成新北市在該項目的三連霸。

女子雙人雙槳賽事在新北市市內選拔就十分激烈，温鏡央與張竹雖是首度搭檔，但兩人是國中同學，一個冷靜，一個衝動，恰好在個性上互補，備賽過程中當然也有爭執，但都能理性溝通，一起解決問題，為共同目標邁進。

對於前一次在全運會摘金還是標槍選手，到今年一舉在划船運動拿下2金，張竹說：「上次在全運會奪金，還是田徑選手，今年再奪金，已經相隔10年。」

張竹感性地表示，「對我來說，就是翻開新的篇章。」因為傷勢，她錯失了以標槍選手的身分前進亞運與世大運的機會，甚至已經達標卻無緣參賽，如今轉戰划船，就是為了彌補過去遺憾，挑戰世大運已經在成都完成，接下來就是亞運門票，她要與温鏡央一起努力。

