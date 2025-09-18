快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

高球／劉芃姍末輪大逆轉 TLPGA傳承賽高舉生涯第3冠 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中國信託贊助選手劉芃姍在延長驟死賽擊敗周怡岑拿下生涯第3冠。圖／TLPGA提供（葉勇宏攝）
中國信託贊助選手劉芃姍在延長驟死賽擊敗周怡岑拿下生涯第3冠。圖／TLPGA提供（葉勇宏攝）

2025法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，今天於大溪高爾夫俱樂部進行最終輪比賽，本輪前以平標準桿72桿取得並列第8名的劉芃姍，結束18洞後順利繳出低於標準桿3桿的69桿，以兩輪共141桿與周怡岑進入延長加洞賽，並靠著Par 3第九洞進行的驟死賽擊敗對手，結束近3年的冠軍荒，並摘下生涯第三冠及7萬1000元獎金。 

喜嘗勝果的劉芃姍本輪共抓下4鳥僅吞1柏忌，加上延長賽價值斐然的關鍵博蒂，幫助自己搶下一勝，同時也充分顯示她近期內不論擊球穩定性或心理層面的具體成長，「今年得到涂阿玉老師的指導，變得更能打出低彈道的抗風球路，同時短桿的穩定性也跟著提升，這些進步也徹底發揮在這場比賽之中，特別是延長賽五號鐵桿打180碼成功落在旗竿旁，最終取得相當棒的成果。」

正規賽過程中，持續維持在領先組內的劉芃姍始終專注於擊球效率，一直到結束18洞後才意識到自己以並列第一名的位置進入最後的爭冠階段，除精準的擊球距離掌控外，推桿的優異表現也成為高舉冠軍盃的重要因素，「比起昨天共29推表現，今天更能夠以一推結束大部分球洞來降低桿數。但這周能夠拿下冠軍，技術以外，自己的球運也很不錯。」

周怡岑靠著今年不斷進步的擊球品質在本賽事發光發熱，持續挺進到最後一輪的奪冠時刻，但少數決策上的失誤還是讓她以些許遺憾結束這場比賽，一些臨場判斷如選桿的果斷性也將成為她未來繼續成長的重要參考，「延長賽我變得有點猶豫，究竟該使用小雞腿，或是如早上打該洞時使用的五號鐵桿，但因為中午這一洞不是順風，所以還是決定拿出小雞腿採控制性的打法，結果卻是落在果嶺左後方的邊緣上，留下長達24碼的推桿距離。能夠在這場比賽吸取到重要的經驗，建立自信，對接下來準備一系列賽事幫助很大。」

新科冠軍選手劉芃姍也在最後致詞，並將冠軍獻給所有支持她的人，「感謝法國巴黎銀行舉辦這場賽事，以及劉理事長與TLPGA團隊的付出，並感謝大溪球場提供場地。我更要感謝我的贊助商中國信託、信驊科技、TaylorMade，我的培訓球場林口球場以及涂阿玉老師的指導。記得我第一次冠軍也是在大溪球場拿下，這次能夠重返這裡再度拿下冠軍，對我來說真的意義非凡。」

高爾夫

延伸閱讀

高球／仰德TPC錦標賽明燃戰火 台將力拚相隔11年奪冠

大雞腿＋四配菜只要80元！ 「呷飯城」近20種餐盒便當統統60元，內用還有炒麵吃到飽

影／國道3北上大溪段轎車撞護欄現場無駕駛人 1男子躲警

桃園九月雪花海怎麼拍？大溪韭菜花田浪漫攝影指南！

相關新聞

全運會／前一次摘金還是標槍選手 張竹划船第二金入袋

雲林全運會划船賽事在今天於日月潭水上運動訓練中心進行最後一天賽事，其中在女子組划船雙人雙槳（W2X）賽事中，最終由代表新...

高球／劉芃姍末輪大逆轉 TLPGA傳承賽高舉生涯第3冠 

2025法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，今天於大溪高爾夫俱樂部進行最終輪比賽，本輪前以平標準桿72桿取得並列第8名...

運動部徵才4司長到位 鄭世忠：行政院給部長李洋很大空間

運動部在9月9日正式掛牌上路後積極擴大徵才和進行面試，今天也由運動部政務次長鄭世忠親自介紹綜合規劃司、競技運動司、產業及...

大陸羽賽／首局化解阮日兩局點 戚又仁搶下男單8強門票

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國在「左手重砲」林俊易率先取得男單8強門票後，世界排名第28名的戚又仁，今天16...

軟網亞錦賽／余凱文黃詩媛混雙摘金 終結17年奪金荒

我國參加在南韓聞慶市舉行的第9屆軟網亞錦賽，繼昨天陳柏邑奪得男單第2名後，今天在男女混雙，由余凱文跟黃詩媛聯手贏下金牌。

足球／梅西續留邁阿密國際在望 傳將簽多年合約延續合作

阿根廷名將梅西（Lionel Messi）傳出有望和美國足球大聯盟MLS邁阿密國際達成續約，根據《ESPN》報導，雙方快要達成一紙複數年合約，僅剩細節待確認，待達成合約後，將送交聯盟審核。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。