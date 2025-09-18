高球／劉芃姍末輪大逆轉 TLPGA傳承賽高舉生涯第3冠 

2025法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，今天於大溪高爾夫俱樂部進行最終輪比賽，本輪前以平標準桿72桿取得並列第8名的劉芃姍，結束18洞後順利繳出低於標準桿3桿的69桿，以兩輪共141桿與周怡岑進入延長加洞賽，並靠著Par 3第九洞進行的驟死賽擊敗對手，結束近3年的冠軍荒，並摘下生涯第三冠及7萬1000元獎金。

喜嘗勝果的劉芃姍本輪共抓下4鳥僅吞1柏忌，加上延長賽價值斐然的關鍵博蒂，幫助自己搶下一勝，同時也充分顯示她近期內不論擊球穩定性或心理層面的具體成長，「今年得到涂阿玉老師的指導，變得更能打出低彈道的抗風球路，同時短桿的穩定性也跟著提升，這些進步也徹底發揮在這場比賽之中，特別是延長賽五號鐵桿打180碼成功落在旗竿旁，最終取得相當棒的成果。」

正規賽過程中，持續維持在領先組內的劉芃姍始終專注於擊球效率，一直到結束18洞後才意識到自己以並列第一名的位置進入最後的爭冠階段，除精準的擊球距離掌控外，推桿的優異表現也成為高舉冠軍盃的重要因素，「比起昨天共29推表現，今天更能夠以一推結束大部分球洞來降低桿數。但這周能夠拿下冠軍，技術以外，自己的球運也很不錯。」

周怡岑靠著今年不斷進步的擊球品質在本賽事發光發熱，持續挺進到最後一輪的奪冠時刻，但少數決策上的失誤還是讓她以些許遺憾結束這場比賽，一些臨場判斷如選桿的果斷性也將成為她未來繼續成長的重要參考，「延長賽我變得有點猶豫，究竟該使用小雞腿，或是如早上打該洞時使用的五號鐵桿，但因為中午這一洞不是順風，所以還是決定拿出小雞腿採控制性的打法，結果卻是落在果嶺左後方的邊緣上，留下長達24碼的推桿距離。能夠在這場比賽吸取到重要的經驗，建立自信，對接下來準備一系列賽事幫助很大。」

新科冠軍選手劉芃姍也在最後致詞，並將冠軍獻給所有支持她的人，「感謝法國巴黎銀行舉辦這場賽事，以及劉理事長與TLPGA團隊的付出，並感謝大溪球場提供場地。我更要感謝我的贊助商中國信託、信驊科技、TaylorMade，我的培訓球場林口球場以及涂阿玉老師的指導。記得我第一次冠軍也是在大溪球場拿下，這次能夠重返這裡再度拿下冠軍，對我來說真的意義非凡。」