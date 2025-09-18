快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

運動部徵才4司長到位 鄭世忠：行政院給部長李洋很大空間

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
運動部次長鄭世忠（中）介紹4位業務司長，左起產業及科技司長王詔民、競技運動司長謝富秀、鄭世忠、設施規劃司長蔡文娟、綜合規劃司長許馨文。記者劉肇育／攝影
運動部次長鄭世忠（中）介紹4位業務司長，左起產業及科技司長王詔民、競技運動司長謝富秀、鄭世忠、設施規劃司長蔡文娟、綜合規劃司長許馨文。記者劉肇育／攝影

運動部在9月9日正式掛牌上路後積極擴大徵才和進行面試，今天也由運動部政務次長鄭世忠親自介紹綜合規劃司、競技運動司、產業及科技司、設施規劃司四位司長，至於國際事務司以及適應體育司長仍由部長李洋持續面試人選中，預計在10月就會揭曉。

運動部目前旗下設有6個業務司，今天由次長鄭世忠親自介紹其中4位司長，分別為競技運動司長謝富秀、產業及科技司長王詔民、設施規劃司長蔡文娟、綜合規劃司長許馨文，以及兩位代理司長國際事務司代理司長許秀玲、適應體育司代理司長蔡忠益。

次長鄭世忠指出，這次運動部在徵才過程中，行政院給部長李洋相當大的空間也尊重他的選擇，每一位都是他親自面試，目前僅缺的國際事務司以及適應體育司長，最快10月就會出爐。

鄭世忠表示，「部長希望國際司長除了要熟悉運動，也要對於國際事務有一定了解，至於國內身心障礙運動的推廣才剛開始，人才也都還在尋覓中，也已經有幾個人選，但我們抱持寧缺勿濫的原則，希望大家再給運動部一些時間，人選近期就會出爐。」

其中競技運動司長由空手道選手出身的台北市立大學體育學院技擊運動學系教授謝富秀擔任，談到上任後將負責包括黃金計畫在內等攸關競技運動的任務，她也透露未來將會針對黃金計畫的分級方式進行檢討和重整，甚至是由潛優計畫來頂替現有黃金計畫的第五、六級，達到擴大深耕這塊，讓資源能夠分布得更深、更廣一點。

李洋 運動部

延伸閱讀

交通部長被點名「行程滿檔可以運動一下嗎」陳世凱笑回：全力配合

運動部／李洋部長上任一周感想 直呼：真的不容易！

運動部／推掉千萬代言 李洋親曝現在心思

從奧運金牌到運動部長…賴清德曝李洋僅問1句即減重、捨千萬代言

相關新聞

全運會／前一次摘金還是標槍選手 張竹划船第二金入袋

雲林全運會划船賽事在今天於日月潭水上運動訓練中心進行最後一天賽事，其中在女子組划船雙人雙槳（W2X）賽事中，最終由代表新...

高球／劉芃姍末輪大逆轉 TLPGA傳承賽高舉生涯第3冠 

2025法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，今天於大溪高爾夫俱樂部進行最終輪比賽，本輪前以平標準桿72桿取得並列第8名...

運動部徵才4司長到位 鄭世忠：行政院給部長李洋很大空間

運動部在9月9日正式掛牌上路後積極擴大徵才和進行面試，今天也由運動部政務次長鄭世忠親自介紹綜合規劃司、競技運動司、產業及...

大陸羽賽／首局化解阮日兩局點 戚又仁搶下男單8強門票

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國在「左手重砲」林俊易率先取得男單8強門票後，世界排名第28名的戚又仁，今天16...

軟網亞錦賽／余凱文黃詩媛混雙摘金 終結17年奪金荒

我國參加在南韓聞慶市舉行的第9屆軟網亞錦賽，繼昨天陳柏邑奪得男單第2名後，今天在男女混雙，由余凱文跟黃詩媛聯手贏下金牌。

足球／梅西續留邁阿密國際在望 傳將簽多年合約延續合作

阿根廷名將梅西（Lionel Messi）傳出有望和美國足球大聯盟MLS邁阿密國際達成續約，根據《ESPN》報導，雙方快要達成一紙複數年合約，僅剩細節待確認，待達成合約後，將送交聯盟審核。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。