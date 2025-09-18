運動部徵才4司長到位 鄭世忠：行政院給部長李洋很大空間

運動部在9月9日正式掛牌上路後積極擴大徵才和進行面試，今天也由運動部政務次長鄭世忠親自介紹綜合規劃司、競技運動司、產業及科技司、設施規劃司四位司長，至於國際事務司以及適應體育司長仍由部長李洋持續面試人選中，預計在10月就會揭曉。

運動部目前旗下設有6個業務司，今天由次長鄭世忠親自介紹其中4位司長，分別為競技運動司長謝富秀、產業及科技司長王詔民、設施規劃司長蔡文娟、綜合規劃司長許馨文，以及兩位代理司長國際事務司代理司長許秀玲、適應體育司代理司長蔡忠益。

次長鄭世忠指出，這次運動部在徵才過程中，行政院給部長李洋相當大的空間也尊重他的選擇，每一位都是他親自面試，目前僅缺的國際事務司以及適應體育司長，最快10月就會出爐。

鄭世忠表示，「部長希望國際司長除了要熟悉運動，也要對於國際事務有一定了解，至於國內身心障礙運動的推廣才剛開始，人才也都還在尋覓中，也已經有幾個人選，但我們抱持寧缺勿濫的原則，希望大家再給運動部一些時間，人選近期就會出爐。」

其中競技運動司長由空手道選手出身的台北市立大學體育學院技擊運動學系教授謝富秀擔任，談到上任後將負責包括黃金計畫在內等攸關競技運動的任務，她也透露未來將會針對黃金計畫的分級方式進行檢討和重整，甚至是由潛優計畫來頂替現有黃金計畫的第五、六級，達到擴大深耕這塊，讓資源能夠分布得更深、更廣一點。