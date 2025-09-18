大陸羽賽／首局化解阮日兩局點 戚又仁搶下男單8強門票

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戚又仁。 法新社
戚又仁。 法新社

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國在「左手重砲」林俊易率先取得男單8強門票後，世界排名第28名的戚又仁，今天16強賽則是遭遇愛爾蘭籍越南裔的阮日，最終以23：21、21：17搶下8強門票。

戚又仁與世界排名第31名的阮日過去曾兩度交手，都由戚又仁以直落二拿下勝利，不過雙方今天再度碰頭卻陷入激烈拉鋸戰，首局開打後阮日就拉出一波11：3的攻勢，不過接下來戚又仁持續回穩，甚至在阮日以20：18取得兩個局點時，反拉出一波5：1的攻勢逆轉，以23：21先下一城。

第二局戚又仁則成為遭到逆轉的一方，在開賽打出7：2後，卻在局中被阮日打出一波8：2逆轉，不過下半局戚又仁穩住陣腳，以21：17驚險守住勝利，成為繼林俊易後，第二位闖進到男單8強的我國選手。

羽球 林俊易

