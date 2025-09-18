快訊

軟網亞錦賽／余凱文黃詩媛混雙摘金 終結17年奪金荒

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
軟網亞錦賽我國余凱文／黃詩媛攜手奪下混雙金牌。圖／中華民國軟網球協會提供
軟網亞錦賽我國余凱文／黃詩媛攜手奪下混雙金牌。圖／中華民國軟網球協會提供

我國參加在南韓聞慶市舉行的第9屆軟網亞錦賽，繼昨天陳柏邑奪得男單第2名後，今天在男女混雙，由余凱文跟黃詩媛聯手贏下金牌。

余凱文跟黃詩媛本屆搭檔組合，一路過關斬將，四強戰遭遇日本名將上松俊貴組合（杭州亞運三金、世錦賽三金王者），雙方激戰，但在余凱文力扛上松，後排黃詩媛適時發揮，終於以5：2挺進決賽。

冠軍戰對手依舊是日本組合，余凱文跟黃詩媛展現十足默契，開局連破保發取得3：0領先，但日本年輕好手緊追不捨，戰局逼近至3：2。但關鍵第六局，我國兩位好手頂住壓力，打破膠著戰況，順勢拿下，最終就以5：2贏得我國代表隊本屆首面金牌。

代表隊同時收到運動部長李洋賀電及嘉勉，台灣軟網好手期盼再接再厲，為即將登場的雙打賽、團體賽，全力以赴爭取最好成績。

軟網協會理事長朱文慶表示，這面混雙金牌，除了激勵全隊士氣，也終止將近17年我國在亞錦賽未能登頂的困境，期許新生代選手超越自我，也持續備戰明年名古屋亞運，力拚最高榮耀。

混雙 亞運 運動部

相關新聞

大陸羽賽／首局化解阮日兩局點 戚又仁搶下男單8強門票

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國在「左手重砲」林俊易率先取得男單8強門票後，世界排名第28名的戚又仁，今天16...

軟網亞錦賽／余凱文黃詩媛混雙摘金 終結17年奪金荒

我國參加在南韓聞慶市舉行的第9屆軟網亞錦賽，繼昨天陳柏邑奪得男單第2名後，今天在男女混雙，由余凱文跟黃詩媛聯手贏下金牌。

足球／梅西續留邁阿密國際在望 傳將簽多年合約延續合作

阿根廷名將梅西（Lionel Messi）傳出有望和美國足球大聯盟MLS邁阿密國際達成續約，根據《ESPN》報導，雙方快要達成一紙複數年合約，僅剩細節待確認，待達成合約後，將送交聯盟審核。

大陸羽賽／林俊易首勝克里斯蒂晉8強 麟榤配連兩周輸同對手

中國大陸羽球名人賽今天進行16強賽程，我國在兩名男單好手周天成、王子維在前兩輪相繼落馬後，「左手重砲」林俊易下午則是遭遇...

中國名人賽／台灣混雙晉級8強 葉宏蔚：都有打出自己的狀態

BWF超級750等級的中國羽球大師賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，今天在16強面對大會第8種子、馬來西亞老將組合吳塤閥、...

田徑／美名將克利將參加禁藥運動會 挑戰閃電波特世界紀錄

兩度在奧運100公尺奪牌的短跑名將克利，數週前才遭暫時禁賽，現在成為首位報名參加「禁藥運動會」的美國男子選手與田徑運動員...

