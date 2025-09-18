聽新聞
軟網亞錦賽／余凱文黃詩媛混雙摘金 終結17年奪金荒
我國參加在南韓聞慶市舉行的第9屆軟網亞錦賽，繼昨天陳柏邑奪得男單第2名後，今天在男女混雙，由余凱文跟黃詩媛聯手贏下金牌。
余凱文跟黃詩媛本屆搭檔組合，一路過關斬將，四強戰遭遇日本名將上松俊貴組合（杭州亞運三金、世錦賽三金王者），雙方激戰，但在余凱文力扛上松，後排黃詩媛適時發揮，終於以5：2挺進決賽。
冠軍戰對手依舊是日本組合，余凱文跟黃詩媛展現十足默契，開局連破保發取得3：0領先，但日本年輕好手緊追不捨，戰局逼近至3：2。但關鍵第六局，我國兩位好手頂住壓力，打破膠著戰況，順勢拿下，最終就以5：2贏得我國代表隊本屆首面金牌。
代表隊同時收到運動部長李洋賀電及嘉勉，台灣軟網好手期盼再接再厲，為即將登場的雙打賽、團體賽，全力以赴爭取最好成績。
軟網協會理事長朱文慶表示，這面混雙金牌，除了激勵全隊士氣，也終止將近17年我國在亞錦賽未能登頂的困境，期許新生代選手超越自我，也持續備戰明年名古屋亞運，力拚最高榮耀。
