快訊

電力供應受影響！林口火力發電廠機組故障 上午請求翡翠水庫支援

男花40萬命喪手術台…整形醫丁斌煌3度「改名+改診所名」 曾任三總主治有20年經驗

政院推公務員「身心調適假」雙十起上路！每年3日、機關不得拒絕

足球／梅西續留邁阿密國際在望 傳將簽多年合約延續合作

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西。 路透
梅西。 路透

阿根廷名將梅西（Lionel Messi）傳出有望和美國足球大聯盟MLS邁阿密國際達成續約，根據《ESPN》報導，雙方快要達成一紙複數年合約，僅剩細節待確認，待達成合約後，將送交聯盟審核。

過去外界盛傳沙烏地阿拉伯俱樂部阿赫利（Al Ahli）有意砸下重金延攬梅西，甚至沙國政府早在他離開巴黎聖日耳曼時，就開出天價希望吸引他加盟。不過梅西最終選擇前往邁阿密，而如今雙方有望繼續攜手。

梅西自2023年加盟邁阿密以來，成績雖有起伏，但整體效益顯著，球隊在他加入的第一年就捧起冠軍，2024年更以破紀錄的積分拿下美足聯支持者盾（Supporters’ Shield，例行賽冠軍）。本季邁阿密暫居東區第六，但比前五名少打了3場，排名仍有上升空間。

在場上表現方面，梅西已代表邁阿密出賽46場（38場先發），繳出41球、22次助攻的驚人成績，並帶動球隊圍繞他打造陣容。除了前巴薩戰友艾巴（Jordi Alba）、布斯克茨（Sergio Busquets）與蘇亞雷斯（Luis Suarez）先後加盟外，陣中還有多達9名阿根廷球員，充分體現梅西的核心地位。

雖然球隊未來似乎塵埃落定，但梅西是否會代表阿根廷參加明年的世界盃，依舊是外界持續關注的焦點。

足球 梅西 邁阿密 阿根廷

相關新聞

足球／梅西續留邁阿密國際在望 傳將簽多年合約延續合作

阿根廷名將梅西（Lionel Messi）傳出有望和美國足球大聯盟MLS邁阿密國際達成續約，根據《ESPN》報導，雙方快要達成一紙複數年合約，僅剩細節待確認，待達成合約後，將送交聯盟審核。

大陸羽賽／林俊易首勝克里斯蒂晉8強 麟榤配連兩周輸同對手

中國大陸羽球名人賽今天進行16強賽程，我國在兩名男單好手周天成、王子維在前兩輪相繼落馬後，「左手重砲」林俊易下午則是遭遇...

中國名人賽／台灣混雙晉級8強 葉宏蔚：都有打出自己的狀態

BWF超級750等級的中國羽球大師賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，今天在16強面對大會第8種子、馬來西亞老將組合吳塤閥、...

田徑／美名將克利將參加禁藥運動會 挑戰閃電波特世界紀錄

兩度在奧運100公尺奪牌的短跑名將克利，數週前才遭暫時禁賽，現在成為首位報名參加「禁藥運動會」的美國男子選手與田徑運動員...

中國名人賽／先退王子維再勝周天成 法國波波夫挺進8強

BWF超級750的中國大陸名人賽今天展開16強賽程，我國一哥周天成遭遇法國好手波波夫（Christo Popov），最終...

網球／發文稱中國菜「瘋狂」美國女網好手湯森道歉

美國網球好手湯森（Taylor Townsend）昨天就在中國參加比賽期間，發文稱自助晚餐中的甲魚與牛蛙「瘋狂」一事，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。