足球／梅西續留邁阿密國際在望 傳將簽多年合約延續合作

阿根廷名將梅西（Lionel Messi）傳出有望和美國足球大聯盟MLS邁阿密國際達成續約，根據《ESPN》報導，雙方快要達成一紙複數年合約，僅剩細節待確認，待達成合約後，將送交聯盟審核。

過去外界盛傳沙烏地阿拉伯俱樂部阿赫利（Al Ahli）有意砸下重金延攬梅西，甚至沙國政府早在他離開巴黎聖日耳曼時，就開出天價希望吸引他加盟。不過梅西最終選擇前往邁阿密，而如今雙方有望繼續攜手。

梅西自2023年加盟邁阿密以來，成績雖有起伏，但整體效益顯著，球隊在他加入的第一年就捧起冠軍，2024年更以破紀錄的積分拿下美足聯支持者盾（Supporters’ Shield，例行賽冠軍）。本季邁阿密暫居東區第六，但比前五名少打了3場，排名仍有上升空間。

在場上表現方面，梅西已代表邁阿密出賽46場（38場先發），繳出41球、22次助攻的驚人成績，並帶動球隊圍繞他打造陣容。除了前巴薩戰友艾巴（Jordi Alba）、布斯克茨（Sergio Busquets）與蘇亞雷斯（Luis Suarez）先後加盟外，陣中還有多達9名阿根廷球員，充分體現梅西的核心地位。

雖然球隊未來似乎塵埃落定，但梅西是否會代表阿根廷參加明年的世界盃，依舊是外界持續關注的焦點。