大陸羽賽／林俊易首勝克里斯蒂晉8強 麟榤配連兩周輸同對手

中國大陸羽球名人賽今天進行16強賽程，我國在兩名男單好手周天成、王子維在前兩輪相繼落馬後，「左手重砲」林俊易下午則是遭遇世界排名第6名的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），最終以21：5、22：20勝出，挺進到8強賽。

世界排名第15名的林俊易今年下半年陷入低潮，連續4站都在前兩輪就止步，這次大陸名人賽首輪遭遇馬來西亞名將李梓嘉，在前兩局打完雙方戰成平手的情況下，第三局李梓嘉在落後時因傷退賽，由林俊易取得16強門票。

而今天林俊易則是再度遭遇強敵挑戰，面對世界排名第6名的克里斯蒂，雙方生涯前3度交手都由克里斯蒂拿下勝利，不過林俊易今天卻是打出精彩一戰，在首局就開打後就打出13：2的攻勢，並在只讓對手拿下5分的情況下，以21：5先下一城。

第二局克里斯蒂回穩後雙方也展開激烈拉鋸，甚至由克里斯蒂以20：19率先取得局點，不過關鍵時刻林俊易展現強大抗壓力，拉出一波3：0逆轉，以22：20成功關門，挺進到8強賽，也是他繼5月的新加坡公開賽後再度挺進到8強。

至於我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，則是在男雙16強賽遭遇世界排名第7名的印度蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），也是雙方繼上周香港公開賽後再度碰頭。

不過相較於香港公開賽雙方有來有往的打了3局才分出勝負，今天印度組合卻是在兩局賽事中一路壓制「麟榤配」，王齊麟／邱相榤今天在失誤偏多的情況下，首局先是以13：21被對手搶先拿下。

第二局前段印度組合乘勝追擊，並以11：5領先進入技術暫停，下半局兩人也持續拉開差距，最終以21：12勝出，連續兩周擊敗「麟榤配」晉級。