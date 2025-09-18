日月潭萬人泳渡遇連假高峰 交管動線大逆轉「先繞伊達邵」

日月潭萬人泳渡9月28日登場，適逢教師節三天連假，潭區人潮車潮勢必爆滿。公路局埔里工務段宣布，當天上午6時起，環潭公路將進行交管，車輛一律從九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向行駛，形成與平時觀光路線截然不同的流線。

埔里工務段坦言，教師節連假原本就有龐大出遊潮，泳渡活動又落在連假第二天，恐成車流高峰。為避免潭區道路成為大型停車場，今年刻意打破過往模式，讓車流「先繞後遊」，希望分散在水社聚集的壓力。

提連假期間環潭公路最壅塞時段落在上午10時到下午4時，建議遊客若要參加活動或遊湖，可提前進入；若已在潭區住宿，則可延後或挑離峰時段出發，才能避開「動彈不得」的車潮。

埔里工務段也強調，若九龍路口車流回堵，建議遊客改走台21甲線先往伊達邵方向，屆時遊湖順序雖與平日不同，卻能避免卡在水社路段，把壅塞的車流導向外圍，留給泳渡活動與在地交通更大空間。

日月潭萬人泳渡多年來是國際矚目的水上運動盛會，埔里工務段提醒民眾配合交管，也別忘了提前規劃路線，否則「路比水還塞」將不只是玩笑話。