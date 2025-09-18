日月潭萬人泳渡遇連假高峰 交管動線大逆轉「先繞伊達邵」
日月潭萬人泳渡9月28日登場，適逢教師節三天連假，潭區人潮車潮勢必爆滿。公路局埔里工務段宣布，當天上午6時起，環潭公路將進行交管，車輛一律從九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向行駛，形成與平時觀光路線截然不同的流線。
埔里工務段坦言，教師節連假原本就有龐大出遊潮，泳渡活動又落在連假第二天，恐成車流高峰。為避免潭區道路成為大型停車場，今年刻意打破過往模式，讓車流「先繞後遊」，希望分散在水社聚集的壓力。
提連假期間環潭公路最壅塞時段落在上午10時到下午4時，建議遊客若要參加活動或遊湖，可提前進入；若已在潭區住宿，則可延後或挑離峰時段出發，才能避開「動彈不得」的車潮。
埔里工務段也強調，若九龍路口車流回堵，建議遊客改走台21甲線先往伊達邵方向，屆時遊湖順序雖與平日不同，卻能避免卡在水社路段，把壅塞的車流導向外圍，留給泳渡活動與在地交通更大空間。
日月潭萬人泳渡多年來是國際矚目的水上運動盛會，埔里工務段提醒民眾配合交管，也別忘了提前規劃路線，否則「路比水還塞」將不只是玩笑話。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言