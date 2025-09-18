大陸羽賽／台灣混雙晉級8強 葉宏蔚：都有打出自己的狀態

快訊

中央社／ 台北18日電
葉宏蔚(後)、詹又蓁（前）。 新華社

BWF超級750等級的中國大陸名人賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，今天在16強面對大會第8種子、馬來西亞老將組合吳塤閥、賴潔敏，以21比6、16比21、21比12獲勝晉級8強。

世界羽球總會（BWF）混雙排名第18的葉宏蔚、詹又蓁，今天首度對上世界排名第8的吳塤閥、賴潔敏。

首局開打，葉宏蔚、詹又蓁表現出色，不論是中前場的平抽擋，或者葉宏蔚的後場扣殺，都迫使對手發生多次失誤，很快就取得11比3的大幅領先，輕鬆只讓對手拿到個位數就收下首局。

第2局前段雙方互相拉鋸，不過在雙方6比6的時候，葉宏蔚、詹又蓁連續出現失誤，被對手抓到機會逐漸拉開比數，只得讓出第2局。

決勝第3局，葉宏蔚、詹又蓁一度以2比7落後，但隨即2人加速輪轉，詹又蓁在前場小球、分球都相當出色，很快回敬一波14比3的攻勢順利逆轉戰局，最終也收下比賽勝利。

葉宏蔚賽後接受中央社訪問時表示，「今天我們2個人都算有打出自己的狀態，雖然第2局有一點失去專注度，但第3局有把狀態找回來，並且有做到不起高球，也壓制到對手的進攻。」

另外世界排名第5的台灣男單一哥周天成，今天面對法國23歲好手波波夫（Christo Popov），雙方賽前交手過7次，周天成以5勝2敗佔上風。

不過今天雙方在鏖戰72分鐘後，周天成仍以11比21、21比18、13比21落敗無緣8強。

羽球 葉宏蔚 周天成

