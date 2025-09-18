田徑／美名將克利將參加禁藥運動會 挑戰閃電波特世界紀錄

快訊

中央社／ 洛杉磯17日綜合外電報導
短跑名將克利。 美聯社
兩度在奧運100公尺奪牌的短跑名將克利（Fred Kerley），數周前才遭暫時禁賽，現在成為首位報名參加「禁藥運動會」的美國男子選手與田徑運動員，希望挑戰「牙買加閃電」波特的世界紀錄。

法新社報導，「禁藥運動會」（Enhanced Games）今天在社群媒體上宣布克利的加入，並在社群平台X上發文表示，他將參加首屆比賽的100公尺項目，禁藥運動會允許選手使用「增強表現的藥物」，聲稱相關規範「安全、合法且以科學為本」。

克利在禁藥運動會網站發表聲明表示，他相信禁藥運動會讓他有機會挑戰牙買加退役短跑名將波特（Usain Bolt）創下的9秒58男子100公尺世界紀錄。

克利說：「世界紀錄一直是我職業生涯的終極目標。現在這給了我一個機會，讓我能投入所有精力來突破極限，成為有史以來跑得最快的人類。」

禁藥運動會向打破世界紀錄的選手提供100萬美元的獎金。

克利在因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期的2020年東京奧運贏得100公尺銀牌，並在去年的巴黎奧運奪下銅牌。

克利是2022年世界田徑錦標賽100公尺金牌得主，但他因未能履行反禁藥檢測行蹤申報義務，目前遭暫時禁賽。

克利是繼澳洲游泳選手馬格努森（James Magnussen）、英國選手普魯德（Ben Proud）與希臘選手戈洛梅耶夫（Kristian Gkolomeev）之後，首位報名參加禁藥運動會的田徑運動員。

禁藥運動會由澳洲企業家迪蘇沙（Aron D'Souza）於2023年創辦，因外界擔憂會危及運動員健康而引發爭議，世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）稱禁藥運動會是「危險且不負責任的計畫」。

首屆賽事預計於2026年5月21日到24日在拉斯維加斯舉行，競賽項目包括游泳、短跑與舉重，允許參賽選手使用國際體育賽事禁用的藥物，如類固醇與生長激素，每個項目的獲勝者將獲得25萬美元獎金。

田徑 波特

