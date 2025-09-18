快訊

男砸40萬做「陰莖增大術」身亡 肇事醫非首次醫死人…上銬畫面曝光

台人變心！LINE被擠下免費通訊APP第一寶座 網友讚它功能完勝

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸羽賽／先退王子維再勝周天成 法國波波夫挺進8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

BWF超級750的中國大陸名人賽今天展開16強賽程，我國一哥周天成遭遇法國好手波波夫（Christo Popov），最終以11：21、21：18、21：13敗下陣來，無緣8強。

周天成上周在香港公開賽於4強止步後，本周在大陸名人賽首輪先是苦戰三局拍退印度謝提（Ayush Shetty），並在今天遭遇首輪擊敗我國另一名好手王子維的波波夫。

周天成與波波夫今年頻繁交手，從3月的全英公開賽至今已經是第4度碰頭，前3次對決周天成拿下2勝1敗，生涯也保有5勝2敗對戰優勢，不過今天首局賽事周天成卻是陷入苦戰，在前段還與波波夫拉鋸的情況下，下半局卻因為對於球路的掌控不如預期，讓波波夫一口氣拉開差距，以21：11先下一城。

第二局周天成開賽又被波波夫打出一波4：0攻勢，但周天成在接下來急起直追，打出一波10：1的攻勢反超前比數，儘管波波夫也在局末再度逼近，一度追到1分差距，不過周天成頂住壓力，加上波波夫殺球出界，以21：18扳平戰局。

決勝局兩人持續拉鋸，周天成也靠著波波夫殺球掛網，以11：10領先進入技術暫停，但下半局周天成再度出現亂流，連續出現殺球和吊球掛網的狀況，讓波波夫一口氣擴大領先，並以21：13搶下8強門票，周天成則是止步於16強。

周天成 王子維

延伸閱讀

中國名人賽／李梓嘉退賽 林俊易躲過賽末點晉級16強

中國名人賽／3局大戰勝出 周天成嗨起來寵粉

香港羽賽／遭對手化解3局點 周天成不敵拉克什亞．森無緣爭金

香港羽賽／苦戰3局拍退20歲印尼新星 周天成挺進4強

相關新聞

大陸羽賽／先退王子維再勝周天成 法國波波夫挺進8強

BWF超級750的中國大陸名人賽今天展開16強賽程，我國一哥周天成遭遇法國好手波波夫（Christo Popov），最終...

網球／發文稱中國菜「瘋狂」美國女網好手湯森道歉

美國網球好手湯森（Taylor Townsend）昨天就在中國參加比賽期間，發文稱自助晚餐中的甲魚與牛蛙「瘋狂」一事，發...

洛杉磯奧運／門票每張848元 抽籤制分配購票時段

2028年洛杉磯奧運籌備委員會（LA28）今天公布售票方式，單張門票28美元（約新台幣848元），2026年1月開始登記...

田徑／7年前重傷跌落沙坑 石雨豪浴火重生世錦賽跳遠摘銅

在日本東京舉行的世界田徑錦標賽，昨天晚間上演男子跳遠決賽，最終由年僅20歲的義大利富拉尼（Mattia Furlani）...

圍棋十段賽首移師台南 許皓鋐拚8連霸拔頭籌

第15屆圍棋友士盃十段頭銜挑戰賽首度移師台南舉行，持黑的台灣名將許皓鋐今天以1.5目之差擊敗王元均，順利在首局旗開得勝，...

高球／仰德TPC錦標賽明燃戰火 台將力拚相隔11年奪冠

連續第二年維持總獎金最高100萬美元（約台幣3000萬元）的第一場亞巡大賽仰德TPC錦標賽，將於9月18日至21日在林口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。