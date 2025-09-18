大陸羽賽／先退王子維再勝周天成 法國波波夫挺進8強

BWF超級750的中國大陸名人賽今天展開16強賽程，我國一哥周天成遭遇法國好手波波夫（Christo Popov），最終以11：21、21：18、21：13敗下陣來，無緣8強。

周天成上周在香港公開賽於4強止步後，本周在大陸名人賽首輪先是苦戰三局拍退印度謝提（Ayush Shetty），並在今天遭遇首輪擊敗我國另一名好手王子維的波波夫。

周天成與波波夫今年頻繁交手，從3月的全英公開賽至今已經是第4度碰頭，前3次對決周天成拿下2勝1敗，生涯也保有5勝2敗對戰優勢，不過今天首局賽事周天成卻是陷入苦戰，在前段還與波波夫拉鋸的情況下，下半局卻因為對於球路的掌控不如預期，讓波波夫一口氣拉開差距，以21：11先下一城。

第二局周天成開賽又被波波夫打出一波4：0攻勢，但周天成在接下來急起直追，打出一波10：1的攻勢反超前比數，儘管波波夫也在局末再度逼近，一度追到1分差距，不過周天成頂住壓力，加上波波夫殺球出界，以21：18扳平戰局。

決勝局兩人持續拉鋸，周天成也靠著波波夫殺球掛網，以11：10領先進入技術暫停，但下半局周天成再度出現亂流，連續出現殺球和吊球掛網的狀況，讓波波夫一口氣擴大領先，並以21：13搶下8強門票，周天成則是止步於16強。