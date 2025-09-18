快訊

網球／發文稱中國菜「瘋狂」美國女網好手湯森道歉

中央社／ 深圳18日綜合外電報導
美國網球好手湯森。 法新社（資料照）
美國網球好手湯森。 法新社（資料照）

美國網球好手湯森（Taylor Townsend）昨天在中國參加比賽期間，發文稱自助晚餐中的甲魚與牛蛙「瘋狂」一事，發布影片向外界致歉。

法新社報導，湯森在深圳參加金恩盃（Billie JeanKing Cup）賽事，她16日晚間在社群媒體IG發文說，「這是什麼鬼東西…甲魚和牛蛙？」

她在後續影片中說，「這些人簡直是在殺青蛙、牛蛙。難道那些東西不會讓你生疣、長癤子嗎？」

「美國網球選手公開侮辱中國菜」隨即衝上微博熱搜，截至昨天下午，閱讀量已超過5000萬次。

微博用戶譴責湯森對中國菜的看法。然而，有些人以種族主義的言論攻擊身為黑人的湯森。

湯森先前的貼文引來大量批評，她昨天再次於IG發文，不過這次是為了道歉。湯森在貼文中說，「我只想在此自心底真誠致歉。」

湯森表示她沒有任何藉口，「我在這裡度過非常美好的時光。我說的那些話完全無法代表這一切。」

包含雙打好手湯森在內的美國隊，今天將在賽事中與哈薩克交手。

無薪假衝擊…三三會喊減稅 財部：已有相關調整機制

