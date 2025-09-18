聽新聞
0:00 / 0:00
網球／發文稱中國菜「瘋狂」美國女網好手湯森道歉
美國網球好手湯森（Taylor Townsend）昨天在中國參加比賽期間，發文稱自助晚餐中的甲魚與牛蛙「瘋狂」一事，發布影片向外界致歉。
法新社報導，湯森在深圳參加金恩盃（Billie JeanKing Cup）賽事，她16日晚間在社群媒體IG發文說，「這是什麼鬼東西…甲魚和牛蛙？」
她在後續影片中說，「這些人簡直是在殺青蛙、牛蛙。難道那些東西不會讓你生疣、長癤子嗎？」
「美國網球選手公開侮辱中國菜」隨即衝上微博熱搜，截至昨天下午，閱讀量已超過5000萬次。
微博用戶譴責湯森對中國菜的看法。然而，有些人以種族主義的言論攻擊身為黑人的湯森。
湯森先前的貼文引來大量批評，她昨天再次於IG發文，不過這次是為了道歉。湯森在貼文中說，「我只想在此自心底真誠致歉。」
湯森表示她沒有任何藉口，「我在這裡度過非常美好的時光。我說的那些話完全無法代表這一切。」
包含雙打好手湯森在內的美國隊，今天將在賽事中與哈薩克交手。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言