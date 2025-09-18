田徑／7年前重傷跌落沙坑 石雨豪浴火重生世錦賽跳遠摘銅

在日本東京舉行的世界田徑錦標賽，昨天晚間上演男子跳遠決賽，最終由年僅20歲的義大利富拉尼（Mattia Furlani）以創個人最佳的8公尺39的佳績摘金，至於銅牌則是由過去左腿曾遭遇重傷的中國大陸選手石雨豪以8公尺33拿下個人在世錦賽首面獎牌。

昨晚的男子跳遠決賽展開一場激烈的拉鋸戰，其中25歲的石雨豪在第2次試跳一度跳出8公尺33暫居領先，但2019年世錦賽金牌牙買加蓋爾在第4次試跳跳出8公尺34超車，20歲的去年巴黎奧運銅牌得主富拉尼更在第5跳跳出生涯最佳的8公尺39，繼今年3月的室內世錦賽後再度抱回金牌。

「今晚真的太特別了。」同時保有U20世界紀錄的富拉尼在拿下金牌後說：「我為了獲得獎牌付出了巨大的努力和決心，但比賽剛開始時我的狀態並不好，起跑出了一些狀況，但我像往常一樣保持冷靜，把最好的發揮留到最後。」

至於石雨豪雖然未能站上頒獎台的最高處，不過卻可能是昨晚最激勵人心的選手，7年前他在雅加達亞運前夕參加上海鑽石聯賽時，一度在雨中跳出8公尺43的個人最佳成績，不過卻在最後一次試跳時，因後腳跟在踏板上打滑導致整個人跌入沙坑，被擔架抬離場。

儘管最終18歲的石雨豪拿下該賽事的銀牌，但他卻無法站上頒獎台，且左腳多根蹠骨錯位卻險些中斷了他的田徑生涯，在手術後接下來的幾年他積極復健，甚至一度將起跳腳改為右腳，但卻始終無法再一次越過8米線，直到慢慢減低對於再度受傷的恐懼後，才又把起跳腳改回左腳。

談起那段往事時石雨豪曾表示，最痛的並不是受傷的身體，而是持續無法突破所帶來的心理壓力，不過兩年前的杭州雅運會石雨豪克服對雨中出賽的恐懼，先是在資格賽跳出8公尺14晉級，最終決賽也以8公尺10拿下銅牌。

而昨天石雨豪更是以8公尺33的成績拿下了個人在世錦賽的首面獎牌，談到這段從沙坑中逐步爬起，最終終於站上頒獎台的過程，他說：「我必須感謝我的父親和教練在這段面對傷勢的過程中不斷陪伴著我，也要感謝亨廷頓（Randy Huntington）的團隊教會了我現代跳遠的技術和理念，我的堅持和熱愛終於得到回報。」