洛杉磯奧運／門票每張848元 抽籤制分配購票時段

2028年洛杉磯奧運籌備委員會（LA28）今天公布售票方式，單張門票28美元（約新台幣848元），2026年1月開始登記購票，以抽籤方式分配購票時段。

洛杉磯奧運開幕典禮在2028年7月14日舉行，主辦單位今天公布第一階段的購票方案，大會執行長胡佛（Reynold Hoover）表示，無論是在地家庭，或專程來洛杉磯的國際旅客，都能滿足需求。

主辦單位發布新聞稿指出，2026年1月開放登記購票，接著透過抽籤方式，分配購票時段，2026年起陸續釋出票券。單張門票售價28美元，場館所在城市居民享優先購票。

除了單張門票，大會與旅遊業者合作，將在2026年初推出包含住宿、交通、優先席位與場內外體驗的套裝行程。

據報導，2024年巴黎奧運賣出950萬張門票。依照往例，奧運搶手的觀賽項目包括田徑、游泳、體操、籃球以及開幕式與閉幕式。

除了公布售票方式，LA28近日宣布美國連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）為2028年洛杉磯奧運及帕運的官方指定咖啡品牌。選手村將設置一間特別版的咖啡館，為世界各地選手服務。比賽場館和志工中心也都會提供星巴克咖啡。