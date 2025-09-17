高球／仰德TPC錦標賽明燃戰火 台將力拚相隔11年奪冠

連續第二年維持總獎金最高100萬美元（約台幣3000萬元）的第一場亞巡大賽仰德TPC錦標賽，將於9月18日至21日在林口高爾夫球場點燃戰火，這場四輪72洞的比賽，吸引了25國、144位中外選手角逐冠軍獎盃與冠軍獎金18萬美元。

仰德TPC錦標賽高額的總獎金與冠軍獎金是為了提升比賽層級，吸引更多中外高手參賽，增加世界積分，包括2024年奪得冠軍泰國的蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai）江尋求衛冕，亞巡最新獎金排名第2的日本好手比嘉一貴上周剛奪下亞巡賽丶韓巡及日巡三巡迴賽共證的新韓東海公開賽冠軍，是本周賽事亞巡排名最高的參賽選手。

大會今天在林口球場先舉行賽前記者會與一天18洞的職業業餘配對賽，仰德育樂公司總經理許家堯表示，非常期待本周的賽事，因為眾多各國高手如雲，齊聚一堂展開競技，相信會是一場精采的比賽。

仰德集團董事長許育瑞表示，每年此時舉辦這場比賽，是他最開心的時候，因為可以看到許多參賽數年的老朋友與首度加入的新朋友，濟濟一堂，就像一個大家庭聚會一樣；尤其是比嘉一貴在上周亞巡、韓巡及日巡賽三賽共證的新韓東海公開賽第三輪結束後，特別說要送給他一個生日禮物，結果第四輪結束，比嘉一貴贏得冠軍，作為特別的生日禮物，讓他特別高興。

去年亞巡賽獎金王美國選手卡特林（John Catlin）今天上午在記者會前，為參加台青盃的11個球場所屬培訓共10位青少年選手，進行教學活動，卡特林為青少年選手展現示範各種不同的球路，以及揮桿的一些細節，還教導了面對挑戰時的心態丶享受高爾夫的魅力與自我突破的成就感，讓年輕球員受益不少。

而台灣選手已有11年未能奪冠，今年表現也備受期待，其中李玠柏今年轉戰LIV巡迴賽，成為首位參加LIV巡迴賽的華人選手，他將憑藉半年多來在LIV巡迴賽高強度的征戰經驗，本周回台參賽，尋求生涯亞巡首冠。

詹世昌目前暫居亞巡賽獎金排名第63，張緯綸95，王偉軒97，另外呂偉智丶洪健堯及劉永華最新排名都在150名外。而沈威成與王偉軒在台巡賽最新獎金排名分別暫居第一及第二位，本周將全力以赴，爭取最佳名次。