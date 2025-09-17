圍棋十段賽首移師台南 許皓鋐拚8連霸拔頭籌

第15屆圍棋友士盃十段頭銜挑戰賽首度移師台南舉行，持黑的台灣名將許皓鋐今天以1.5目之差擊敗王元均，順利在首局旗開得勝，為挑戰8連霸邁出第一步。

冠軍獎金新台幣70萬元、採5戰3勝制的友士盃十段賽，本屆由力拚8連霸的許皓鋐與前任棋王王元均展開激烈對決，今天進行的五番勝負第1局首度移師台南舉行，同時有6名職業棋士於成功大學綠色魔法學校舉辦大盤解說會，與超過200名棋友近距離互動。

首局正式對弈後，雙方到中盤都呈現拉鋸戰，隨後許皓鋐有幾手棋布局不夠細膩，導致遭對手反擊，不過許皓鋐立刻調整心態積極應戰，並逮到王元均發生重大失誤機會，一舉逆轉戰局奠定勝基，最後如願拔得頭籌。

許皓鋐接受中央社採訪時指出，首度到台南比賽很新鮮，整體感覺相當舒服，賽後還能與棋友正面交流，「看到這麼多人關注比賽，真的很不錯。」

王元均則提到，有出國比賽的感覺，感謝主辦單位的活動規劃，「我們很少有這樣機會跟大家交流，希望之後能多辦。」

從9月開始一直處於以賽代練狀況的王元均透露，賽前有特別研究許皓鋐的棋譜、常用布局，可惜敗在中間的關鍵失誤，接下來將深入分析自己的棋譜，觀察輸在哪些地方，期望在下週舉行的第2局扳回一城。

海峰棋院院長林敏浩指出，十段賽首度在南台灣舉辦，加上又是平日下午開始，因此起初有點緊張，擔心沒有太多人到場，沒想到今天看到棋友們踴躍參加，讓他很感動，「平常圍棋活動以北部居多，中、南部比較少，今天很多人跟我們說謝謝，感覺特別有意義。」

林敏浩補充，其實最近很少舉辦大盤解說會，然而藉由這次不錯經驗，未來將考慮多辦這樣的活動，與棋友們多多互動，達到推廣圍棋效果。