快訊

砍前女友30多刀斃命…17歲少年收容4大理由出爐 法院：有暴力傾向

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

淡江大橋遭註冊商標 公路局曝「1原因申請」審核中未定案

圍棋十段賽首移師台南 許皓鋐拚8連霸拔頭籌

中央社／ 台南17日電
第15屆圍棋友士盃十段頭銜挑戰賽首度移師台南舉行，力拚8連霸的台灣名將許皓鋐（圖）17日以1.5目之差擊敗對手，順利在首局拿下勝利。（海峰棋院提供）中央社
第15屆圍棋友士盃十段頭銜挑戰賽首度移師台南舉行，力拚8連霸的台灣名將許皓鋐（圖）17日以1.5目之差擊敗對手，順利在首局拿下勝利。（海峰棋院提供）中央社

第15屆圍棋友士盃十段頭銜挑戰賽首度移師台南舉行，持黑的台灣名將許皓鋐今天以1.5目之差擊敗王元均，順利在首局旗開得勝，為挑戰8連霸邁出第一步。

冠軍獎金新台幣70萬元、採5戰3勝制的友士盃十段賽，本屆由力拚8連霸的許皓鋐與前任棋王王元均展開激烈對決，今天進行的五番勝負第1局首度移師台南舉行，同時有6名職業棋士於成功大學綠色魔法學校舉辦大盤解說會，與超過200名棋友近距離互動。

首局正式對弈後，雙方到中盤都呈現拉鋸戰，隨後許皓鋐有幾手棋布局不夠細膩，導致遭對手反擊，不過許皓鋐立刻調整心態積極應戰，並逮到王元均發生重大失誤機會，一舉逆轉戰局奠定勝基，最後如願拔得頭籌。

許皓鋐接受中央社採訪時指出，首度到台南比賽很新鮮，整體感覺相當舒服，賽後還能與棋友正面交流，「看到這麼多人關注比賽，真的很不錯。」

王元均則提到，有出國比賽的感覺，感謝主辦單位的活動規劃，「我們很少有這樣機會跟大家交流，希望之後能多辦。」

從9月開始一直處於以賽代練狀況的王元均透露，賽前有特別研究許皓鋐的棋譜、常用布局，可惜敗在中間的關鍵失誤，接下來將深入分析自己的棋譜，觀察輸在哪些地方，期望在下週舉行的第2局扳回一城。

海峰棋院院長林敏浩指出，十段賽首度在南台灣舉辦，加上又是平日下午開始，因此起初有點緊張，擔心沒有太多人到場，沒想到今天看到棋友們踴躍參加，讓他很感動，「平常圍棋活動以北部居多，中、南部比較少，今天很多人跟我們說謝謝，感覺特別有意義。」

林敏浩補充，其實最近很少舉辦大盤解說會，然而藉由這次不錯經驗，未來將考慮多辦這樣的活動，與棋友們多多互動，達到推廣圍棋效果。

許皓鋐 挑戰賽

延伸閱讀

00918、00919、0056、00878、00701有機會補漲？股添樂解析：今年落後有三原因

台積電昨日秒填息今日走弱 大盤受累跌逾百點

台積秒填息 台股衝出六亮點…權王引領大盤創紀錄

台股基金九強近一個月報酬跑贏大盤 高 CP 值成投資焦點

相關新聞

中國名人賽／擊敗空靈女神丈夫 麟榤配20分鐘光速闖關

總獎金125萬美元的中國羽球名人賽今天全面開戰，我國男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤只花20分鐘就擊敗馬來西亞組合王耀新／張...

圍棋十段賽首移師台南 許皓鋐拚8連霸拔頭籌

第15屆圍棋友士盃十段頭銜挑戰賽首度移師台南舉行，持黑的台灣名將許皓鋐今天以1.5目之差擊敗王元均，順利在首局旗開得勝，...

高球／仰德TPC錦標賽明燃戰火 台將力拚相隔11年奪冠

連續第二年維持總獎金最高100萬美元（約台幣3000萬元）的第一場亞巡大賽仰德TPC錦標賽，將於9月18日至21日在林口...

網球／讚嘆瑞典飛人14度破世界紀錄 約克維奇：偉大沒上限

25歲的「瑞典飛人」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）剛在東京舉行的田徑世錦賽飛過6公尺30，以生涯第14度...

中國名人賽／李梓嘉退賽 林俊易躲過賽末點晉級16強

我國「左手重砲」林俊易今天迎接中國羽球名人賽首戰，世界排名15的他碰傷後回歸的馬來西亞好手李梓嘉，第二局瓦解對手一個賽末...

韓國U16橄欖球代表隊台南移地訓練 台韓體育交流再深化

台南式推動城市國際化與全民運動發展，加強與國際運動團隊合作交流，南韓大田橄欖球協會所組成的U16橄欖球代表隊，正在台南移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。