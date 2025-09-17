快訊

網球／讚嘆瑞典飛人14度破世界紀錄 約克維奇：偉大沒上限

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇。 歐新社
約克維奇。 歐新社

25歲的「瑞典飛人」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）剛在東京舉行的田徑世錦賽飛過6公尺30，以生涯第14度改寫世界紀錄的姿態收下個人第3面世錦賽撐竿跳金牌，傲人成績不只稱霸田徑界，連塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）都折服。

生涯握有24座大滿貫的小約，昨天在個人社群轉發了杜普蘭提斯的世錦賽照片，並下了「偉大沒有上限」的註解，成一段英雄惜英雄的佳話。

身為「三巨頭」唯一現役球員，38歲的小約已經締造無數網壇紀錄，24座大滿貫、在世界第一位置428周都是史上第一，今年儘管四度挑戰大滿貫金盃都失利，但全部打進4強也證明仍有頂尖競爭實力。

兩位不同運動領域的傳奇選手，今年4月在「體壇奧斯卡」之稱的勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）就曾碰頭，小約擔任頒獎人，將年度最佳男運動員獎項交到杜普蘭提斯手中。

小約個人已經拿過5次勞倫斯世界體育獎的最佳男運動員獎，和退役的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）並列史上最多。

田徑 世錦賽 費德勒

