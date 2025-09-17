中國名人賽／李梓嘉退賽 林俊易躲過賽末點晉級16強

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊易。 新華社

我國「左手重砲」林俊易今天迎接中國羽球名人賽首戰，世界排名15的他碰傷後回歸的馬來西亞好手李梓嘉，第二局瓦解對手一個賽末點，逆轉扳平局數，決勝局領先時李梓嘉退賽，讓林俊易晉級，成第3位晉級男單16強的台將。

李梓嘉最高世界排名曾到世界第2，但去年12月BWF世界巡迴賽總決賽傷到右腳踝厚排名下滑。今年3月全英公開賽後，李梓嘉申請世界排名保護休養傷勢，8月底的世錦賽才回歸，但首戰就出局，前一站香港站也是「一輪遊」。

今天和林俊易進行生涯第4度對決，李梓嘉首局在15：16落後下連趕3分超前比數，以21：17先下一城，第二局也在8：10落後下連趕4分反超，局末拉鋸戰中先取得20：19的賽末點，不過結束比賽的機會被林俊易瓦解，讓寶島好手以23：21扳平局數。

決勝局林俊易先打出3：0的開局優勢，差距持續擴大，換場後領先到14：6，李梓嘉就申請退賽，讓林俊易加入「一哥」周天成和戚又仁的晉級行列。

男單16強至少有3位台將，稍晚李佳豪也將爭取晉級，不過女單隨著白馭珀以18：21、17：21敗給丹麥克里斯多福森（Line Christophersen），女單3台將都首輪出局。

林俊易 李佳豪 周天成

