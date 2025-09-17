中國名人賽／擊敗空靈女神丈夫 麟榤配20分鐘光速闖關

總獎金125萬美元的中國羽球名人賽今天全面開戰，我國男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤只花20分鐘就擊敗馬來西亞組合王耀新／張御宇，成第三組晉級男雙16強的台將。

王耀新／張御宇目前世界排名29，其中王耀新今年3月發布向日本羽球「空靈女神」大堀彩求婚成功的消息，震撼羽壇，小倆口6月已經完成登記。

王齊麟今年也晉升人夫，今天和邱相榤首度遭遇王耀新／張御宇，首局寶島組合在4：2下連拿7分拉開領先，以21：10先下一城；第二局「麟榤配」在5：5時打出一波11：0猛攻，最終以21：7拿下勝利。

這場比賽僅進行20分鐘，「麟榤配」加入昨天打下勝利的雙胞胎李芳任／李芳至和李哲輝／楊博軒的晉級行列，晚上「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩也要對決第2種子，爭取成為第4組晉級的台將。

今天打頭陣的台將宋碩芸強碰前一場香港公開賽剛封后的地主好手王祉怡，小宋以9：21、15：21敗陣；香港站打進4強的林湘緹碰泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）也以兩個10：21敗陣，還沒上陣的白馭珀成女單最後台將希望。