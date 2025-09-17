濁水溪紫金馬拉松3鄉鎮聯手 跑者可「跑進廟裡」與萌寵共跑

2025年濁水溪紫金馬拉松再度登場！名間鄉、林內鄉與竹山鎮今年首度跨縣市串聯，將馬拉松賽事升級為三地嘉年華，邀請全國跑者在自然風光與人情味中奔馳，體驗最「在地」的運動盛事。

「濁水溪紫金馬拉松」11月29日在南投縣名間鄉、12月27日在雲林縣林內鄉、115年1月25日在南投縣竹山鎮登場，除串連濁水溪畔南投、雲林三鄉鎮特色，並推出「聯合加碼好禮」，跑者挑戰多場賽事，完成任兩場即可獲得迪卡儂禮品券，完成三場更可獲得SONY運動藍牙耳機。

名間鄉長陳翰立指出，今年高手名間站以「祈福祈香」為主題，路線巧妙結合百年廟宇，跑者可穿越受天宮殿埕，感受莊嚴氣息與茶園美景，並在奔跑中體驗茶香回甘的獨特感受。他表示，完賽獎牌也融合祈福御守與開瓶器元素，寓意平安、招財與生活便利。為支持地方運動活動，林志濤董事長特別捐贈一台全新廂型車給名間鄉公所，提供實質協助。

林內鄉長劉姿言則提到，今年虎康林內站首度推出「2K萌寵同行組」，歡迎毛小孩、娃娃、抱枕及多肉植物一同參賽，並設置萌寵伸展台挑戰賽，參賽裝扮紫色系的萌寵可角逐「人氣萌寵獎」。沿途補給全面升級，提供鳳梨、芋頭、木瓜等在地美食；DIY體驗區及親子活動如跳床、攀樹，也讓林內站更像親子嘉年華。

作為系列賽壓軸的花城竹山站，今年結合「熊貓黑白跑」賽事，沿途設置冬筍餅、蕃薯包及甕仔雞等補給站，讓跑者在挑戰自我之餘，也能品嘗在地美食。完賽禮品設計成造型鑰匙圈獎牌，兼具紀念與隨身保平安的功能，並附贈市集消費兌換券，鼓勵跑者賽後繼續探索竹山風味。