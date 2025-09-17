快訊

斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

韓國U16橄欖球代表隊台南移地訓練 台韓體育交流再深化

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南式推動城市國際化與全民運動發展，加強與國際運動團隊合作交流，南韓大田橄欖球協會所組成的U16橄欖球代表隊，正在台南移地訓練。記者鄭惠仁／翻攝
台南式推動城市國際化與全民運動發展，加強與國際運動團隊合作交流，南韓大田橄欖球協會所組成的U16橄欖球代表隊，正在台南移地訓練。記者鄭惠仁／翻攝

台南市推動城市國際化與全民運動發展，加強與國際運動團隊合作交流，南韓大田橄欖球協會所組成的U16橄欖球代表隊，正在台南移地訓練。市長黃偉哲表示，此移地訓練不僅強化台韓青少年體育互動，更讓國際友人體驗台南的友善氛圍與豐富文化，有助於深化雙邊體育外交及國民情誼。

體育局長陳良乾說，韓國代表隊由大田橄欖球協會會長金榮德夫婦，以及大韓橄欖球協會審判委員長林秉權率隊來台，展現對台灣橄欖球環境的高度重視及深化雙邊友好交流的誠意。15日來台南進行4天的移地訓練，也利用時間介紹台南的城市風貌與體育發展政策，並特別致贈象徵台灣熱情與健康的「台灣香蕉」，展現台南在地的特色與好客文化。

陳良乾指出，台南擁有四季宜人的氣候、完善的運動設施以及友善的訓練環境，為國內外運動團隊提供理想的訓練條件。此次訓練場地在台南市立橄欖球場，該球場除交通方便，靠近市區，也曾多次承辦全國賽事，適合國內外隊伍前來集訓。

韓國U16代表隊野央利用移地訓練時間，與在地橄欖球學校包括安南國中、大成國中、南寧高中及六信高中的學生混合組隊友誼賽，不僅提升實戰經驗，也透過運動促進跨國青少年的情誼與文化交流。

體育局表示，韓國代表隊除訓練行程外，也將參訪台南知名古蹟，並品嘗道地美食，體驗台南深厚的歷史文化與人文魅力。未來，體育局將持續推動與國際接軌的體育政策，強化訓練基地建設與服務，積極吸引更多國際運動團隊來台南交流與訓練，提升台南在亞洲運動城市中的能見度與競爭力。

國民 橄欖球協會

延伸閱讀

劉力穎拒韓男搭訕遭痛毆　台灣妞提醒：別把異國相遇想得太詩情畫意

美國拘留韓公民 韓外長：美難再與盟友維持良好合作

李多慧曝韓國啦啦隊低薪辛酸「4年僅賺40萬」 來台灣翻身爆紅

YTR劉力穎在韓被當街施暴！外交部出手「直接找出承辦員警」

相關新聞

拉沃盃／見到偶像費德勒 巴西小將興奮流手汗

拉沃盃將於本周末登場，年僅19歲的巴西小將豐塞卡（Joao Fonseca）開戰前先度過難以忘懷的一天，他和拉沃盃發起人...

田徑／曾為了繳學費轉賣手機、安裝網路 廷奇世錦賽110欄架勵志封王

3年前曾因為疫情導致生活大受影響一度遠離田徑場，當起手機銷售、網路安裝人員甚至是到造紙廠工作，美國男子110公尺跨欄好手...

韓國U16橄欖球代表隊台南移地訓練 台韓體育交流再深化

台南式推動城市國際化與全民運動發展，加強與國際運動團隊合作交流，南韓大田橄欖球協會所組成的U16橄欖球代表隊，正在台南移...

羽球／戚又仁決勝局驚奇逆轉 中國羽球大師賽闖頭關

BWF超級750系列的中國羽球大師賽，台灣好手戚又仁今天在男單首輪的決勝局上演驚奇逆轉秀，克服一度達6分落後劣勢，力退日...

田徑／「鳥人」杜普蘭提斯學瑞典語 模特兒未婚妻是最大動力

每個外語學習者都明白，學好新語言須有足夠動力，美國路易斯安那州出生的瑞典「鳥人」杜普蘭提斯也不例外。對他而言，已經找到學...

中國名人賽／3局大戰勝出 周天成嗨起來寵粉

剛在香港公開賽打進4強的「一哥」周天成，今天在總獎金125萬美元的中國羽球名人賽開出紅盤，他歷經三局大戰以21：19、1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。