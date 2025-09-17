韓國U16橄欖球代表隊台南移地訓練 台韓體育交流再深化

台南市推動城市國際化與全民運動發展，加強與國際運動團隊合作交流，南韓大田橄欖球協會所組成的U16橄欖球代表隊，正在台南移地訓練。市長黃偉哲表示，此移地訓練不僅強化台韓青少年體育互動，更讓國際友人體驗台南的友善氛圍與豐富文化，有助於深化雙邊體育外交及國民情誼。

體育局長陳良乾說，韓國代表隊由大田橄欖球協會會長金榮德夫婦，以及大韓橄欖球協會審判委員長林秉權率隊來台，展現對台灣橄欖球環境的高度重視及深化雙邊友好交流的誠意。15日來台南進行4天的移地訓練，也利用時間介紹台南的城市風貌與體育發展政策，並特別致贈象徵台灣熱情與健康的「台灣香蕉」，展現台南在地的特色與好客文化。

陳良乾指出，台南擁有四季宜人的氣候、完善的運動設施以及友善的訓練環境，為國內外運動團隊提供理想的訓練條件。此次訓練場地在台南市立橄欖球場，該球場除交通方便，靠近市區，也曾多次承辦全國賽事，適合國內外隊伍前來集訓。

韓國U16代表隊野央利用移地訓練時間，與在地橄欖球學校包括安南國中、大成國中、南寧高中及六信高中的學生混合組隊友誼賽，不僅提升實戰經驗，也透過運動促進跨國青少年的情誼與文化交流。

體育局表示，韓國代表隊除訓練行程外，也將參訪台南知名古蹟，並品嘗道地美食，體驗台南深厚的歷史文化與人文魅力。未來，體育局將持續推動與國際接軌的體育政策，強化訓練基地建設與服務，積極吸引更多國際運動團隊來台南交流與訓練，提升台南在亞洲運動城市中的能見度與競爭力。