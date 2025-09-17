快訊

拉沃盃／見到偶像費德勒 巴西小將興奮流手汗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴西小將豐塞卡(左)和「瑞士特快車」費德勒(右)合影。截圖自Laver Cup X
巴西小將豐塞卡(左)和「瑞士特快車」費德勒(右)合影。截圖自Laver Cup X

拉沃盃將於本周末登場，年僅19歲的巴西小將豐塞卡（Joao Fonseca）開戰前先度過難以忘懷的一天，他和拉沃盃發起人「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）相見歡，直呼緊張到手心冒汗。

拿過美網青少年單打冠軍的豐塞卡，去年在ATP新生代總決賽中以參賽球員最小年齡拿下冠軍，今年澳網首輪更爆冷拍下當時列第9種子的俄羅斯名將羅布雷夫（Andrey Rublev），成為新生代備受期待的好手。

今年成為拉沃盃世界隊成員的巴西小將，開賽前先和偶像碰面，他透露10分鐘前才知道可以和退役傳奇碰面，笑說：「我的手心冒汗了，因為我要和費德勒見面。」

生涯握有103座巡迴賽金盃的費德勒，見到豐塞卡後特別恭喜巴西小將打下的好成績，展現十足親和力。

今年拉沃盃將在NBA勇士隊主場大通中心（Chase Center）登場，歐洲隊由美網奪冠後重返世界球王的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）領軍，世界隊最高排名的球員是美國「一哥」弗里茲（Taylor Fritz）。

