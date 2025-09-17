快訊

田徑／曾為了繳學費轉賣手機、安裝網路 廷奇世錦賽110欄架勵志封王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美國男子110公尺跨欄好手廷奇。 美聯社
3年前曾因為疫情導致生活大受影響一度遠離田徑場，當起手機銷售、網路安裝人員甚至是到造紙廠工作，美國男子110公尺跨欄好手廷奇（Cordell Tinch）昨天卻在世錦賽男子110公尺跨欄決賽以12秒99拿下個人首面世界錦標賽金牌，寫下勵志故事。

在芝加哥成長的廷奇，高中時期就在運動場上嶄露頭角，曾在威斯康辛州拿下三級跳遠與跳遠州冠軍，同時還在跳高、男子110公尺跨欄亞軍，不過相較於田徑，他過去更希望成為一名美式足球選手，並在最終踏上NFL舞台。

廷奇之後也如願取得美式足球獎學金進入明尼蘇達大學就讀，但後來他選擇放棄美式足球轉投入田徑訓練，在2019年轉學到匹茲堡州立大學，不過因為轉學程序出現問題，也讓他因而無法參加全國田徑賽事，最終更因為疫情爆發，選擇離開田徑場，一度當起手機銷售、網路安裝人員甚至是造紙廠員工，解決生計問題。

2023年廷奇在母親鼓勵下決定重新回到田徑場上，並且加入匹茲堡州立大學田徑隊，並隨即在NCAA二級賽事中取得佳績，去年6月更在美國奧運選拔賽中晉級到決賽，同年也在鑽石聯賽賽場上拿下第3名佳績，三年的空窗期彷彿不曾存在。

廷奇昨天談到那三年離開田徑場的日子時，透露當時唯一念頭就是把學費付清：「我曾經休息幾年，但一點都不後悔，因為如果未在那段時間休息，可能現在也不會是世界冠軍，那段時間的經歷造就現在的成就，人生總是有起伏，最終會得到屬於你的東西。」

