羽球／戚又仁決勝局驚奇逆轉 中國羽球大師賽闖頭關

BWF超級750系列的中國羽球大師賽，台灣好手戚又仁今天在男單首輪的決勝局上演驚奇逆轉秀，克服一度達6分落後劣勢，力退日本好手田中湧士，順利前進次輪。

世界排名28名的戚又仁，今天在男單首輪與排名相近的日本好手田中湧士正面交鋒，不過根據過往的對戰紀錄顯示，戚又仁面對田中湧士相當有心得，先前4度過招全部以直落二取勝，堪稱田中湧士最大「剋星」。

睽違2個月再度對戰，戚又仁在首局依舊展現不俗壓制力，幾乎整局都能維持領先優勢，並在技術暫停後擴大分差，順利以21比12先馳得點，不過第2局戚又仁不僅未能延續氣勢，甚至突然陷入一波亂流，讓田中湧士逐漸掌控節奏，導致以14比21遭到扳平戰局。

進入決勝第3局，戚又仁還是無法找回狀態，開局就以5分落後，技術暫停後還一度處於10比16劣勢，眼看即將無緣拿下勝利，沒想到戚又仁及時回神，一波連得8分攻勢逆轉比分，就算立刻被追平，戚又仁再一鼓作氣連拿3分，終場以21比18驚險獲勝。

結束這場超過1小時的激戰後，戚又仁不僅延續對戰田中湧士的「不敗金身」，還順利晉級男單次輪，下一場將面對愛爾蘭籍越南裔選手阮日（NhatNguyen），爭取8強門票。

另外，台灣女單好手邱品蒨今天挑戰第7種子的印尼新星瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），可惜僅拚戰37分鐘，就以2個15比21落敗，無緣晉級女單次輪。