田徑／「鳥人」杜普蘭提斯學瑞典語 模特兒未婚妻是最大動力

每個外語學習者都明白，學好新語言須有足夠動力，美國路易斯安那州出生的瑞典「鳥人」杜普蘭提斯也不例外。對他而言，已經找到學習瑞典語的最大動力。

美聯社報導，杜普蘭提斯（Armand 'Mondo'Duplantis）今天在日本國立競技場打破撐竿跳世界紀錄後攀上看台，摟抱瑞典模特兒未婚妻戴希瑞英格蘭德（Desiré Inglander），再來個宛如電影情節的擁吻，全世界一起見證到激發他學習瑞典語的最大動力。

值得一提的是，杜普蘭提斯在世界田徑錦標賽刷新紀錄後的第一場訪談似乎就是在這個看台上接受瑞典電視台短暫訪問，就在他和未婚妻及親友熱情相擁的片刻之間。

他坦言，於2020年認識戴希瑞，是促使自己必須讓瑞典語「輪轉」的「最重要因素」。

杜普蘭提斯開玩笑說：「這真的讓學習變得比較愉快一點。」

當然，他還有其他學習契機。他在美國南方路易斯安那州拉法葉市（Lafayette）成長，母親是瑞典人、父親是美國人。每年夏天他都到瑞典和外祖父母相處，後來選擇代表瑞典參加國際賽事，這一切都讓他與瑞典語有更多接觸。

杜普蘭提斯說：「我即將娶一位瑞典女孩，而她家人當然全是瑞典人。所以我必須確保自己的瑞典語夠標準、跟得上，不管是家族聚餐還是日常相處，都要能安之若素。」

說英語時帶點南方口音的他談到瑞典語時，形容自己的腔調「非常奇特」。畢竟在瑞典，不同地區的口音都有明顯差異。

杜普蘭提斯說：「很明顯，我的美國腔還是很重很重。」

儘管如此，他已能用瑞典語接受訪談、上電視，甚至進行代言。瑞典人普遍認為他的瑞典語「流利」。

杜普蘭提斯謙虛地說：「大概是他們人太好了。」