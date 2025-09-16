快訊

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

沙鹿情殺案17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

聽新聞
0:00 / 0:00

田徑／「鳥人」杜普蘭提斯學瑞典語 模特兒未婚妻是最大動力

中央社／ 東京15日綜合外電報導
打破世界撐竿跳紀錄的「鳥人」杜普蘭提斯(前)，賽後摟抱瑞典模特兒未婚妻戴希瑞英格蘭德。 歐新社
打破世界撐竿跳紀錄的「鳥人」杜普蘭提斯(前)，賽後摟抱瑞典模特兒未婚妻戴希瑞英格蘭德。 歐新社

每個外語學習者都明白，學好新語言須有足夠動力，美國路易斯安那州出生的瑞典「鳥人」杜普蘭提斯也不例外。對他而言，已經找到學習瑞典語的最大動力。

美聯社報導，杜普蘭提斯（Armand 'Mondo'Duplantis）今天在日本國立競技場打破撐竿跳世界紀錄後攀上看台，摟抱瑞典模特兒未婚妻戴希瑞英格蘭德（Desiré Inglander），再來個宛如電影情節的擁吻，全世界一起見證到激發他學習瑞典語的最大動力。

值得一提的是，杜普蘭提斯在世界田徑錦標賽刷新紀錄後的第一場訪談似乎就是在這個看台上接受瑞典電視台短暫訪問，就在他和未婚妻及親友熱情相擁的片刻之間。

他坦言，於2020年認識戴希瑞，是促使自己必須讓瑞典語「輪轉」的「最重要因素」。

杜普蘭提斯開玩笑說：「這真的讓學習變得比較愉快一點。」

當然，他還有其他學習契機。他在美國南方路易斯安那州拉法葉市（Lafayette）成長，母親是瑞典人、父親是美國人。每年夏天他都到瑞典和外祖父母相處，後來選擇代表瑞典參加國際賽事，這一切都讓他與瑞典語有更多接觸。

杜普蘭提斯說：「我即將娶一位瑞典女孩，而她家人當然全是瑞典人。所以我必須確保自己的瑞典語夠標準、跟得上，不管是家族聚餐還是日常相處，都要能安之若素。」

說英語時帶點南方口音的他談到瑞典語時，形容自己的腔調「非常奇特」。畢竟在瑞典，不同地區的口音都有明顯差異。

杜普蘭提斯說：「很明顯，我的美國腔還是很重很重。」

儘管如此，他已能用瑞典語接受訪談、上電視，甚至進行代言。瑞典人普遍認為他的瑞典語「流利」。

杜普蘭提斯謙虛地說：「大概是他們人太好了。」

田徑 英格蘭

延伸閱讀

田徑世錦賽／瑞典撐竿跳名將杜普蘭提斯奪金 第14次破世界紀錄

鈊象8月營收月、年雙增 但法人對後市看法為中立

瑞典國會舉行台灣議題座談 強調國際參與的重要性

模特兒本田翼參戰《英雄聯盟》日本LTK聯賽！今年積分破600場、一週玩65場

相關新聞

田徑／「鳥人」杜普蘭提斯學瑞典語 模特兒未婚妻是最大動力

每個外語學習者都明白，學好新語言須有足夠動力，美國路易斯安那州出生的瑞典「鳥人」杜普蘭提斯也不例外。對他而言，已經找到學...

中國名人賽／3局大戰勝出 周天成嗨起來寵粉

剛在香港公開賽打進4強的「一哥」周天成，今天在總獎金125萬美元的中國羽球名人賽開出紅盤，他歷經三局大戰以21：19、1...

田徑／5年堆高世界紀錄14公分 杜普蘭提斯再創撐竿跳新天際線

瑞典飛人杜普蘭提斯（Armand Duplantis）昨天在東京舉行的世界田徑錦標賽中以6公尺30再度刷新自己所保持的世...

中國名人賽／內戰出線 寶島組合下一步挑戰頭號種子

總獎金125萬美元的中國羽球名人賽今天在深圳點燃戰火，中華隊第一場就上演「寶島內戰」，盧明哲／洪恩慈3局大戰中力退去年打...

田徑／杜普蘭提斯放眼布卡「17破」紀錄 對手稱讚外星球來的

「瑞典飛人」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）昨天在東京世錦賽男子撐竿跳決賽中，以6公尺30的成績順利衛冕，...

網球／威廉絲姊妹空中合體 推podcast新節目

45歲的大威廉絲（Venus Williams）今年重返美網，女雙一路闖進8強賽，最近她更和妹妹小威廉絲（Serena ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。