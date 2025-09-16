MLB／鈴木一朗美國豪宅遭竊案 妻遭胡椒噴霧攻擊死命抵抗

日本棒球傳奇球星鈴木一朗位於美國西雅圖的豪宅今年2月遭竊，美媒今天報導，一名男子闖入鈴木一朗的住家後，朝他的妻子噴灑胡椒噴霧，所幸她將臥室門堵住，阻止對方進入。

美聯社報導，檢察官指出，29歲嫌犯梅索內特（Patrick Maisonet）今年2月9日闖入鈴木一朗在西雅圖（Seattle）的住家，當時他的妻子鈴木弓子人在臥室裡。

根據法院文件，梅索內特當時試圖強行推開臥室門，鈴木弓子在門後反推，期間他將手伸進門縫，朝她噴灑胡椒噴霧。警方表示，她最後成功將門堵住，阻止他進入房間。

據報導，梅索內特於8月21日在自家因另一宗竊盜案被捕，他對此案拒絕認罪。除了鈴木一朗的豪宅，梅索內特也被控闖入多位名人在西雅圖地區的住家，包括饒舌歌手麥可莫（Macklemore）。

調查人員指出，當局透過監視器影像與手機數據，將梅索內特與多起入室竊盜案串聯起來，其中一些在犯案過程中被盜的貴重物品後來在西雅圖南部一家珠寶店尋獲。

這些失竊物品包括麥可莫擁有的美式足球聯盟NFL西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）及美國足球大聯盟MLS西雅圖海灣人（Seattle Sounders）冠軍戒指，麥可莫在西雅圖出生，是當地多支球隊的粉絲及投資者。