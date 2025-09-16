中國名人賽／3局大戰勝出 周天成嗨起來寵粉
剛在香港公開賽打進4強的「一哥」周天成，今天在總獎金125萬美元的中國羽球名人賽開出紅盤，他歷經三局大戰以21：19、12：21、21：16拍下印度謝提（Ayush Shetty），賽後開心將羽球打上觀眾席給球迷「寵粉」，讓現場歡呼聲不斷。
中國名人賽屬於BWF超級750系列，今天在深圳點燃戰火，周天成上場前包括混雙組合盧明哲／洪恩慈、葉宏蔚／詹又蓁、女雙許雅晴／宋祐媗、男雙李哲輝／楊博軒和雙胞胎李芳任／李芳至都打下第二輪門票。
名列第6種子的小天，今天碰年僅20歲的謝提，第一局始終保持微幅領先，整局沒落後下以21：19先下一城；第二局小天在6：7落後下遭謝提打出連拿6分攻勢拉開差距，以12：21讓出，雙方局數戰成平手。
決勝局小天一度陷入10：13落後，不過關鍵時刻打出連拿7分的逆轉攻勢，最終以21：16拿下1小時又8分鐘的激戰勝利，成為第一位挺進男單16強的台將。
同時出賽的「羽球王子」王子維，首輪遭遇世界排名第10的法國小波波夫（Christo Popov），王子維已14：21、17：21敗陣，連4站都「一輪遊」。
