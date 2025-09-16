快訊

田徑／5年堆高世界紀錄14公分 杜普蘭提斯再創撐竿跳新天際線

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
杜普蘭打破世界撐竿跳紀錄。 歐新社
杜普蘭打破世界撐竿跳紀錄。 歐新社

瑞典飛人杜普蘭提斯（Armand Duplantis）昨天在東京舉行的世界田徑錦標賽中以6公尺30再度刷新自己所保持的世界紀錄，為男子撐竿跳再創全新天際線，他從2020年首度打破世界紀錄至今，已經整整堆高14公分，讓人好奇他極限會在何方。

撐竿跳運動源自於古希臘人為了通過河流等障礙物，利用長矛、木棍等長形物進行撐跳，在西元6世紀時更發展為撐越過河的遊戲，並直到18世紀才以運動型態漸漸廣為流傳，男子撐竿跳在1896年成為奧運正式比賽項目。

20世紀初期男子撐竿跳世界紀錄僅有3公尺69，隨著愈來愈多人從事這項運動，世界紀錄也遭到頻繁刷新，1963年美國選手史騰伯格（Brian Sternberg）更成為首位跳過5公尺的男子撐竿跳選手。

男子撐竿跳史上最偉大選手「鳥人」布卡（Sergey Bubka）則在1985年推向6公尺的新世界，並將撐竿跳場變為個人秀，在1984年至1994年的11年間，他將世界紀錄一口氣堆高31公分來到6公尺14，這項紀錄一度高懸20年，被視為最難以被打破的田徑世界紀錄之一，他也保有室內男子撐竿跳6公尺15的世界紀錄。

杜普蘭打破世界撐竿跳紀錄。 歐新社
杜普蘭打破世界撐竿跳紀錄。 歐新社

2014年法國選手拉維勒尼（Renaud Lavillenie）在布卡於場邊觀賽時，一舉跳出6公尺16，成功打破維持20年的「布卡障礙」，成為男子撐竿跳再度突破的新契機，只可惜接下來5年多拉維勒尼未能再突破這項紀錄。

直到2020年，年僅20歲的杜普蘭提斯橫空出世，他在2月份的的兩場室內賽事中分別跳出6公尺17、6公尺18的成績震驚整個田徑圈，並開啟接下來5年14破世界紀錄的誇張表現，昨天突破6公尺30，短短5年就將世界紀錄堆高14公分，僅次於布卡在10年間17度打破世界紀錄、推高世界紀錄31公分。

布卡最後一次打破世界紀錄已經31歲，杜普蘭提斯年僅25歲，不少人認為他將會持續衝破天際線的表現，甚至向6公尺40發起挑戰也是指日可待。

拉維勒尼昨天以38歲之齡和杜普蘭提斯一同在世錦賽競技，他表示，儘管跳過6公尺40被認為不可能的任務，杜普蘭提斯昨天也到第3次試跳才通過6公尺30，但他的極限在哪裡恐怕沒有人知道答案，唯一可以確定的是，接下來橫桿每提升1公分，對杜普蘭提斯都會是更加困難的挑戰。

田徑 世錦賽

