快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、3歲繼子還棄屍 三重男遭重判死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

中國名人賽／內戰出線 寶島組合下一步挑戰頭號種子

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
盧明哲(右)與洪恩慈。 新華社
盧明哲(右)與洪恩慈。 新華社

總獎金125萬美元的中國羽球名人賽今天在深圳點燃戰火，中華隊第一場就上演「寶島內戰」，盧明哲／洪恩慈3局大戰中力退去年打進年終賽的楊博軒／胡綾芳，率先晉級16強。

中國名人賽屬於BWF超級750系列，寶島羽將今天由混雙打頭陣，盧明哲／洪恩慈以21：18、12：21、21：18力退楊胡配後，世界排名18的葉宏蔚／詹又蓁也在3局大戰上演逆轉勝，以15：21、21：19、21：16淘汰地主高家炫／吳夢瑩，成為混雙唯二的台將代表。

兩組混雙第二輪都將面臨苦戰，葉詹配將碰列第8種子的馬來西亞夫妻檔吳塤閥／賴潔敏，盧洪配更要直接對決頭號種子，和世界排名第2的地主蔣振邦／魏雅欣搶8強門票。

洪恩慈今天面臨單日兩戰考案，混雙勝力倒使守候女雙和謝佩珊下午聯手出擊；上周在香港公開賽打進4強的周天成稍晚將以男單第6種子身份出賽、「羽球王子」ˊ王子維、戚又仁和女單邱品蒨也將接棒上陣搶勝。

混雙 羽球 王子維

延伸閱讀

香港羽賽／27分鐘奪勝！周天成速闖8強

香港羽賽／世界99打下世界15！台灣黑馬預約8強內戰

香港羽賽／紫髮李哲輝拍下種子 攜手楊博軒闖男雙8強

香港羽賽／李哲輝楊博軒苦戰50分鐘 晉男雙16強

相關新聞

田徑／5年堆高世界紀錄14公分 杜普蘭提斯再創撐竿跳新天際線

瑞典飛人杜普蘭提斯（Armand Duplantis）昨天在東京舉行的世界田徑錦標賽中以6公尺30再度刷新自己所保持的世...

中國名人賽／內戰出線 寶島組合下一步挑戰頭號種子

總獎金125萬美元的中國羽球名人賽今天在深圳點燃戰火，中華隊第一場就上演「寶島內戰」，盧明哲／洪恩慈3局大戰中力退去年打...

田徑／杜普蘭提斯放眼布卡「17破」紀錄 對手稱讚外星球來的

「瑞典飛人」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）昨天在東京世錦賽男子撐竿跳決賽中，以6公尺30的成績順利衛冕，...

網球／威廉絲姊妹空中合體 推podcast新節目

45歲的大威廉絲（Venus Williams）今年重返美網，女雙一路闖進8強賽，最近她更和妹妹小威廉絲（Serena ...

田徑世錦賽／瑞典撐竿跳名將杜普蘭提斯奪金 第14次破世界紀錄

世界田徑錦標賽今天在日本東京進行第3天賽程，「瑞典飛人」杜普蘭提斯在男子撐竿跳決賽越過6公尺30奪金，再創世界紀錄

高球好手俞俊安反毒：追夢更要抵擋誘惑

我國旅美職業高爾夫好手俞俊安，ＰＧＡ賽事休季期間返台化身「記憶特務」，參與中國信託反毒教育基金會「解癮－解開毒品上癮的真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。