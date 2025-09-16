聽新聞
中國名人賽／內戰出線 寶島組合下一步挑戰頭號種子
總獎金125萬美元的中國羽球名人賽今天在深圳點燃戰火，中華隊第一場就上演「寶島內戰」，盧明哲／洪恩慈3局大戰中力退去年打進年終賽的楊博軒／胡綾芳，率先晉級16強。
中國名人賽屬於BWF超級750系列，寶島羽將今天由混雙打頭陣，盧明哲／洪恩慈以21：18、12：21、21：18力退楊胡配後，世界排名18的葉宏蔚／詹又蓁也在3局大戰上演逆轉勝，以15：21、21：19、21：16淘汰地主高家炫／吳夢瑩，成為混雙唯二的台將代表。
兩組混雙第二輪都將面臨苦戰，葉詹配將碰列第8種子的馬來西亞夫妻檔吳塤閥／賴潔敏，盧洪配更要直接對決頭號種子，和世界排名第2的地主蔣振邦／魏雅欣搶8強門票。
洪恩慈今天面臨單日兩戰考案，混雙勝力倒使守候女雙和謝佩珊下午聯手出擊；上周在香港公開賽打進4強的周天成稍晚將以男單第6種子身份出賽、「羽球王子」ˊ王子維、戚又仁和女單邱品蒨也將接棒上陣搶勝。
