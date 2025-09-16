快訊

田徑／杜普蘭提斯放眼布卡「17破」紀錄 對手稱讚外星球來的

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「瑞典飛人」杜普蘭提斯。 新華社
「瑞典飛人」杜普蘭提斯。 新華社

「瑞典飛人」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）昨天在東京世錦賽男子撐竿跳決賽中，以6公尺30的成績順利衛冕，也達成生涯第14度打破世界紀錄的創舉，並贏得10萬美元破紀錄獎金，對手直呼他根本就是來自其他星球的生物。

杜普蘭提斯昨天在東京世錦賽與其他好手上演史詩級賽事，共有7名選手跳過5公尺90並向6公尺發起挑戰，最終僅有杜普蘭提斯以及希臘老對手卡拉利斯（Emmanouil Karalis）成功越過6公尺大關。

卡拉利斯本場比賽最高就是6公尺，卻是杜普蘭提斯創紀錄的開端，儘管卡拉利斯在跳過6公尺後，為了給杜普蘭提斯壓力，分別向6公尺10、6公尺15、6公尺20發起挑戰，最終都失敗收場，反觀杜普蘭提斯在6公尺10、6公尺15都過關。

在確定完成世錦賽衛冕後，杜普蘭提斯更向6公尺30發起挑戰，儘管前兩跳都失敗，但第三跳在身體擦竿後順利通過，完成生涯第14度打破世界紀錄的創舉，距離「鳥人」布卡（Sergey Bubka）所保持的17度打破室外男子撐竿跳世界紀錄僅差最後3次。

這是杜普蘭提斯生涯首次在同一年度4破世界紀錄，儘管破紀錄已成家常便飯，但他直言能夠越過6公尺30意義非凡，「這是我今年最重要的一場比賽，我知道會有很多目光落在我身上，6公尺30這個成績聽起來很棒，對於這項運動來說也將會是一個新的門檻。」

「瑞典飛人」杜普蘭提斯生涯第14度打破世界紀錄。 新華社
「瑞典飛人」杜普蘭提斯生涯第14度打破世界紀錄。 新華社

4年前杜普蘭提斯在東京奧運以6公尺02贏下生涯首枚奧運金牌，不過受到疫情影響，當時比賽並未開放觀眾入場；他表示，過去兩周很享受在東京的日子，也希望能帶著新的世界紀錄離開，並獻給所有到場觀賽的人，「這就是我的心態，整天感覺都非常好，也深信自己能破紀錄，很高興一切都順利。」

包括這次奪冠在內，杜普蘭提斯已經連續36場比賽奪冠，前一次未奪冠已經是2年多前，澳洲選手馬紹爾（Kurtis Marschall）則以5公尺95拿下生涯第二面世錦賽銅牌，他說：「能在這個世代的撐竿跳選手中奪得獎牌，真的很不可思議，但杜普蘭提斯是來自另外一個星球，他正在做一些令人難以置信的事，很多以前都覺得不可能發生的事。」

