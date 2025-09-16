快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大威廉絲(左)、小威廉絲(右)。 美聯社
大威廉絲(左)、小威廉絲(右)。 美聯社

45歲的大威廉絲（Venus Williams）今年重返美網，女雙一路闖進8強賽，最近她更和妹妹小威廉絲（Serena Williams）再度攜手，不過傳奇姐妹檔不是當場上搭檔，而是推出兩人的podcast「市德頓街（Stockton Street）」，明天就將進行首播。

威廉絲姊妹在社群平台發布新節目的預告消息，節目名稱取自姐妹倆的家鄉，預計隔周的周三更新。特別的是第一輯是在美網球場亞瑟艾許球場錄製，小威在這座球場贏下生涯23座大滿貫中的6座，和大威也一起打下過2座美網女雙金盃。

45歲的大威相隔3年重返美網，持外卡參加女單、女雙和混雙賽程，讓她成為1981年後的最年長女單選手；她離開網壇16個月後在7月復出，不過是否延續球員生涯沒給正面回覆。

43歲的小威2022年美網後就沒有出賽紀錄，不過生下2個女兒後並沒正式宣告退役，今年美網塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）還開玩笑和呼喚小威回到賽場。

美網 小威廉絲 大威廉絲

網球／威廉絲姊妹空中合體 推podcast新節目

